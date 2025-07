Érika Zapata se desahogó, habló de depresión y de cómo Caracol evitó que ella se quitara la vida

La paisa Érika Zapata es una de las periodistas más queridas en Colombia, debido a que sus notas y reportajes en Noticias Caracol se presentan de manera cercana a la audiencia, debido a que esta periodista hace uso de expresiones bastante coloquiales. Aunque no todo ha sido color de rosa en su camino y recientemente abrió su corazón en una entrevista en la que habló de las veces en la que la depresión la llevó a pensar en quitarse la vida.

Zapata es muestra fiel de que todo se puede lograr a punta de esfuerzo y sacrificio, lo que la llevó a obtener una beca en la Universidad Católica Luis Amigo; institución a la que asistía mientras tenía otros trabajos por fuera, dentro de ellos el de atender la tienda de sus padres.

En medio de uno de los momentos más gratificantes de su carrera en los que ha recibido reconocimientos por su labor, incluso por parte de la Policía, Érika decidió desahogarse en conversación con Tropicana, emisora en la que habló de cómo lidio con su depresión y cómo Caracol la ayudó a salir de allí; además de enviarle un consejo a los nacientes estudiantes de comunicación social y periodismo.

“De alguna manera me rescataron a mí la vida, porque antes de tener esta oportunidad, yo ya me había dado por vencida, soy una persona muy depresiva. Muchas veces pensé en cerrar el negocio, la última vez antes de entrar a Caracol. Estaba triste, yo era una persona diferente, esto me alzó la autoestima, soy una persona diferente, siento que lo puedo lograr todo y me siento muy capaz; y más cuando creen en uno”, expresó Zapata.

Consejo para periodistas

“Del fracaso al éxito solamente hay un paso y en sentido contrario también y muchas veces cuando uno cree que las cosas están totalmente perdidas en algún momento sale la luz y llegan las oportunidades; no se pueden dar por vencidos“, añadió.