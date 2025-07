Atención: menor de edad que es testigo clave en el atentado contra Miguel Uribe Turbay se escapó de las autoridades

La Procuraduría General de la Nación acaba de expresar su rechazo porque el adolescente de 17 años que se entregó por el atentado a Miguel Turbay se escapó del centro en el que se encontraba recluido, adscrito al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).

"La Procuraduría manifiesta su rechazo por la evasión del adolescente testigo en el caso penal que se adelanta por el atentado contra el doctor Miguel Uribe Turbay, quien se encontraba recluido en un Centro de Emergencia del ICBF", indicó el ente de control a través de su cuenta oficial en la red social X.

El Ministerio Público indicó que han iniciado las indagaciones pertinentes con el fin de establecer la responsabilidad de los funcionarios que estaban a cargo de la detención del menor de edad.

Entre tanto, también analizarán las condiciones de protección en el que estaba el adolescente. Adicionalmente, les pidieron a las autoridades que trabajen para dar con su paradero lo más pronto posible, pues él se ha convertido una de las fichas claves para la investigación.

Directora del ICBF aseguró que el menor de edd no tenía privación de la libertad

Por su parte, la directora del ICBF, Astrid Cáceres, le pidió precisar al Ministerio Público que el menor de edad no estaba privado de la libertad y, por lo tanto, su salida del centro de emergencia de la entidad no implica una evasión de las autoridades, como lo había manifestado el ente de control.

“Agradecemos a procuraduría, pero precisar que adolescente que rindió una declaración, no tiene acusación ni privación de libertad,tiene restablecimiento de derechos x ser migrante no acompañado sólo eso, mientras se ubica familia, no hay evasión porque no hay privaciónde libertad“, advirtió la directora del ICBF a través de su cuenta oficial en la red social X.