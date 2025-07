Aida Victoria no ha parado de llorar por la llegada de su bebé, Emi

Aida Victoria Merlano se encuentra en una relación sentimental con Juan David Tejada, un empresario mayor que ella y con él empezó su relación a mediados del 2024. En varias ocasiones la pareja de Merlano expresó su intención de que convertirse en padres juntos, por lo que desde diciembre y enero de 2025,se empezó a rumorar que la joven ya estaba embarazada, solo hasta marzo Merlano confirmó la noticia.

PUBLICIDAD

Puede leer: “Deja de estar echando mentiras”, Aida Victoria le da palo a Yina Calderón mientras recordaba cuando fueron amigas

Finalmente, tras meses de espera y mucha preparación, Emi, el primer hijo de Aida Victoria, nació en la noche del 29 de julio. La pareja no dudó en compartir el especial momento, por lo que publicaron la noticia por medio de un emotivo video, donde Aida se encuentra en trabajo de parto y al final con su bebé, incluso mostrando el primer llanto del pequeño.

“Emi, eres mis ganas de ser mejor, los sentimientos más puros que han nacido de mi corazón y la magia hecha carne. Me desbloqueaste cosas que nunca había sentido. Te amo”, fueron las declaraciones que añadió Aida Merlano. Mientras que el Juan David, puso en los comentarios: “Emi te amo, primero que todo gracias a Dios, gracias a nuestra virgencita de Guadalupe, que nos ayudaron a que todas las cosas de nuestro hijo no salieran superbién. Gracias a todos por los mensajes tan lindos, se les quiere.”

Le puede interesar: Hassam se pronunció sobre el fallo de Uribe y los internautas le terminaron recordando las agresiones hacia su exesposa

Mientras que Aida, en sus historias, compartió un video con el pequeño en sus brazos, donde se le llorando. La influencer dice que le da mucho sentimiento y que no puede creer que ese bebé sea de ella y expreso su deseo de nunca le pase nada malo. “Ser tu mamá es lo mejor que me he pasado en la vida”, expresó.