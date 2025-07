“Deja de estar echando mentiras”,Aida Victoria le da palo a Yina Calderón mientras recordaba cuando fueron amigas

En lo que va corrido del año 2025, la farándula colombiana ha podido presenciar como varias figuras del medio se convierten por primera vez en padres o esperan la llegada de un nuevo bebé. Ese es el caso de Aida Victoria Merlano, quien ya esta muy cerca de dar a luz, esto después de llevar los primeros meses de su embarazo en secreto debido a algunas complicaciones.

PUBLICIDAD

Puede leer: Internautas recuerdan cuando Epa Colombia dio la noticia del embarazo de Aida Victoria hace unos meses

Desde que hizo publica la noticia, Aida ha enfocado su contenido a mostrar esta nueva etapa de su vida, en la que se convertirá en madre primeriza al lado de su pareja, Juan David Tejada, que al contrario de Aida, ya es padre. Sin embargo, el embarazo no ha impedido que Merlano siga opinando de los chismes y dramas de las farándula colombiana y en más de un “problema” se ha metido.

Así mismo, es de conocimiento con quien no se lleva tan bien la barranquillera y una de ellas es Yina Calderón, con quien solía ser amiga, pero habrían terminado su amistad por chismes y problemas.

Aida Victoria recordó su amistad con Yina Calderón

En medio de sus historias, Aida empezó contando que de la Fiscalía había aprendido que se deben guardar pruebas de absolutamente todo por lo que mostró algunos videos los que Yina se contradice sobre el video sexual que tiene en un balcón. Esto debido a los “ataques” que ha recibido de parte de Calderón, quien ha afirmado que ella fue la que se alejó Aida.

También puede leer: Yina Calderón estrenó el “Saya móvil”, así es el particular vehículo

Uno de los clips es en ‘La Casa de los Famosos’, en el que Yina se refiere al video del balcón como que la habían “pillado”, que según ella no lo vendió, luego mostró otra entrevista de Calderón en la que decía que el video había sido planeado y que una amigo de ella la había grabado.

“Yo me acuerdo que en algún punto yo decía me encanta esta vieja porque es frentera, pero no deja de andar echando tantas mentiras, la gente no te va a creer las cosas que dices. Yo a estas alturas estoy que contacto a Legarda con tabla ouija para ver si salió o no salió contigo, porque a ti ya nadie te cree nada. Oyeme tu eres mitómana, tu te crees tus propias mentiras, pero tu tienes que buscar a alguien que te aterrice con la realidad. Aquí esta el chat, tu no me dejaste de hablar, fui yo quien te dejo de hablar."