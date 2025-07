Actor de ‘La ley del corazón’ fue diagnosticado con cáncer y pide ayuda para su cirugía

Andrés Bejar, ha sido uno de los actores colombianos que ha hecho parte de producciones como La ley del corazón, Sala de urgencias, Tres caínes y El capo 2. A pesar del éxito que ha tenido en su carrera, Andrés se encuentra atravesando el momento más difícil de su vida a causa de un cáncer de piel diagnosticado en su oído izquierdo.

Actor Andrés Bejar para ser intervenido quirúrgicamente por un cáncer

Mediante sus redes sociales, el actor mencionó: ““El 7 de julio me entregan el resultado de la biopsia, es un tumor maligno, es carcinoma escamo celular con posible metástasis en los ganglios, la axila y también se puede pasar a los pulmones, me explicaba el oncólogo".

Asimismo, desde ese momento recibió la advertencia médica de ser operado lo más pronto posible: "Él me dice que de manera urgente con la EPS gestione todo lo que tiene que ver con la cirugía que se tiene que hacer en menos de 20 días”, dijo el actor.

Además de este diagnóstico, Andrés mencionó que esta cirugía no ha podido llevarse a cabo por los inconvenientes que ha tenido a la hora de hacer los trámites y respectivas autorizaciones, el caso se complica por dos razones, una, la falta de convenio lo vio haberse obligado a empezar todo el proceso desde cero, además de una enfermedad renal crónica que padece desde hace 25 años.

“Dos días después de recibir la noticia que tenía cáncer de piel, asisto a la Clínica Méderi por urgencias con fiebre, tensión alta y me ven: dermatólogo, oncólogo, cirugía de cabeza y cuello y cirugía plástica, me dicen que me van a hacer el procedimiento, me dan salida, la cirugía programada para dentro de 20 días, pero tenía que autorizar los documentos en SURA, y allá me dicen que no hay convenio y me mandan a la Clínica Universitaria con cirugía plástica, otra vez volver a empezar todo el proceso.Me dieron cinco órdenes: otorrinolaringología, dermatología, dermatooncología, cirugía plástica y cirugía de cabeza y cuello para hacer el procedimiento ahí, en esa clínica”, relató. Por esto, realizó el video, para ver si de alguna forma puede realizarse esta cirugía, y garantizar su salud.