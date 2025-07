Karina García dio los requisitos para ser su yerno y se llevó críticas por “ofrecer” a su hija

Karina García es una modelo e influencer paisa, quien tras su paso por la segunda temporada de ‘La Casa de los Famosos’ logró obtener reconocimiento a nivel nacional. Durante la competencia se convirtió en una de las participantes más comentadas, causando revuelo por su “look” glamoroso y los tensos enfrentamientos que tuvo a raíz de su relación con el ganador de la temporada, Altafulla.

Con el fin del programa, Karina se ha dedicado a mostrar a detalle su día a día, incluyendo su vida familiar, donde siempre que puede mostrar sus dos hijos, Valentino, que tiene 5 años, e Isabella, su hija mayor, que hace poco cumplió 18 años. La joven también se ha dedicado a crear contenido e incluso ofrecer empleos a chicas que estén interesadas en ser modelos, pero de una forma bastante llamativa, lo que más de una vez ha generado críticas en contra de García por su ejemplo como madre.

Esta vez, durante un live, Karina dio los “requisitos” para quienes estén interesados en su hija y quieren ser su yerno.“El que me esté diciendo suegra, que al menos tenga no sé, si no tiene un título universitario, que al menos tenga una empresa, que sea un gran empresario. Para empezar me encanta, que no tenga vicios, que no sea rumbero, alcohólico, que no tenga vicios”, expresó García.

Ante esto, más de uno se cuestiona sobre cómo podía exigirle “ser empresario” a alguien de la edad de su hija y que si es así debe venir de una familia con dinero. Mientras que otros señalaron que García estaba “ofreciendo” a su hija.

“Que triste es ver una mamá vendiendo a su hija al mejor postor, como si estuviera en un mercado de carnes.”“Que la mamá le exija un yerno con esos requerimientos es como si estuviera vendiendo un objeto y no a su hija.”“Que tenga una empresa, en el caso hipotético (porque a los 18 años nadie) un man estudiado, pero la hija no, ustedes saben un tipo con ese perfil ¿para qué quiere alguien así?”, son los comentarios que reúne el post.

¿Karina y Altafulla tienen planes de ser padres juntos?

Karina fue entrevistada por ‘Lo Sé Todo’ en su hogar en Medellín, donde una de las preguntas que le hicieron era sobre la posibilidad de tener más hijos, a lo que respondió que por el momento la “fábrica” estaba cerrada, indicando: “En este momento de vida digo no, no quiero más hijos, pero uno nunca sabe” aseguró García.

La paisa comentó que su mamá es una de las personas que le dice que ella está todavía joven y que aún puede encontrar al “amor de su vida”, con el que quizá cambie de opinión. También, la cuestionaron sobre sí, ya Altafulla, le había pedido ser novios, a lo que ella respondió que no, pero que por el momento tampoco le molestaba como estaba su relación, teniendo en cuenta de que ya casi viven juntos con el ganador de la ‘La Casa de los Famosos 2′.