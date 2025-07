Reconocido empresario fue visto siendo infiel en concierto de Coldplay; Chris Martin los delató

Coldplay se encuentra actualmente en su gira mundial “Music of the Spheres World Tour”, promoviendo sus álbumes Music of the Spheres (2021) y Moon Music (2024). Esta gira, que comenzó el 18 de marzo de 2022 en San José (Costa Rica) y finalizará el 8 de septiembre de 2025 en el Wembley Stadium de Londres, ha recorrido más de 80 ciudades en todos los continentes.

PUBLICIDAD

El tramo norteamericano comenzó el 31 de mayo de 2025 en Stanford, California, incluyendo ciudades como Las Vegas, Denver, El Paso, Boston, Toronto y Miami, con un total de 28 fechas hasta este mes. En el caso de Boston se llevaron a cabo dos fecha, el 15 y 16 de julio, pero una de estas noches se haría viral no precisamente por el concierto, sino por la infidelidad captada en el estadio.

Puede leer: “Me contactaba todos los días”: Este es el cantante de Coldplay que apoyo a Shakira durante su separación

La gran noche tuvo lugar en el Gillette Stadium de Boston, Chris Martin, vocalista de la banda, protagonizó sin querer uno de los momentos más incómodos de la gira, esto al exponer en vivo y frente a miles de personas al CEO Andy Byron mientras abrazaba a quien es su amante.

El hombre, al darse cuenta de que estaba en las pantallas gigantes del estadio, soltó a su amante y ambos mostraron sorpresa, mientras que la mujer se sonrojó y cubrió su rostro con vergüenza. El video llegaría rápidamente a X, donde los mismos internautas revelaron la infidelidad, pues ambos implicados están casados y no entre sí.

El hallazgo llegó tan lejos, que revisaron los perfiles de LinkedIn de la pareja, Andy Byron tiene el cargo de CEO desde 2023 en Astronomer, mientras que la mujer lleva nueve meses como jefa de personal en la misma empresa. La pareja que solo fue a disfrutar del recital terminó siendo expuesta de la manera más pública posible.