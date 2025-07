Ingrid Karina, modelo encontrada en calles de Medellín, recuperó 20 kilos; aunque lucha contra trastorno

A finales de 2024, los colombianos quedaron conmovidos con la historia de Ingrid Karina, exmodelo de Stock Models, que estaba viviendo en condición de calle en la ciudad de Medellín; misma que, tras varios esfuerzos propios y los de su familia inició su proceso de rehabilitación, el cual ha dado a conocer por medio de las redes sociales. Precisamente su nombre se volvió a hacer viral luego de revelar la lucha que tiene contra un delicado trastorno, y su alegría por recuperar varios kilos.

Luego de que su historia se tomara internet y que su hijo le creara una cuenta en TikTok, para que masificara su proceso, Ingrid sobrepasó recientemente la barrera de los 794.000 seguidores en la plataforma china, misma en la que dio a conocer que está tratándose para contrarrestar un trastorno de límite de personalidad TLP. Además, le regaló unas emotivas palabras a sus fans en las que les prometió seguir trabajando para volver a ser aquella mujer que no solo brillaba en las pasarelas, también aquella que le brindaba amor infinito a sus familiares y amigos.

Ingrid Karina Captura de pantalla tomada de TikTok

“Debido a los medicamentos gané 20 kilos que hoy con cada vibra de mi ser estoy decidida a transformar, no solo a perderlos, si no a convertirlos en pura fuerza, en salud inquebrantable y bienestar que se siente desde lo más profundo de mi ser. (...) El camino no siempre ha sido fácil. (...) Me estoy levantando a mí misma, recogiendo mi confianza y mi disciplina día tras día. (...) Es una sensación increíble sentir como mi cuerpo se está adaptando y volviendo fuerte”, afirmó la exmodelo.

“El ejercicio es una forma de sanar heridas que me ancla al presente y me impulsa al futuro un paso a la vez. (...) Tengo una dosis inmensa de amor propio y el apoyo incondicional de mis hijos. Es un nuevo comienzo comprometido con mi vida sana, libre de drogas, no es un camino fácil, habrá días buenos y días difíciles, pero cada amanecer es una nueva oportunidad”, añadió.