Luisa Fernanda W le respondió con altura a quienes no la bajan de “frentona”; “yo me conozco”

Ya son 19,1 millones de seguidores los que acumula en Instagram la paisa Luisa Fernanda W, mujer que no solo destaca por ser pionera en Colombia en lo que a la creación de contenido se refiere, también por su faceta como empresaria, teniendo su propia marca de maquillaje y un lujoso restaurante en Bogotá. Luisa es consciente de que por su influencia tiene bastante detractores y recientemente le contestó con altura a uno que se metió con su cuerpo, más específicamente de su frente.

Luisa vive hoy uno de los momentos más felices de su vida, luego de abandonar Colombia para buscar un mejor devenir en México junto a su prometido, el cantante Pipe Bueno, y sus dos hijos, Domenic y Máximo. Por su arribo, la influenciadora ha masificado sus publicaciones en redes, algunas de ellas contestando a curiosidades que quieren saber sus fans, y otras no tan agradables como lo son aquellos comentarios que la quieren intentar herir, e incluso que están hechos con el objetivo de perjudicar su imagen.

La nacida en Medellín ha realizado colaboraciones con infinidad de marcas en toda su carrera en las redes, por lo que, para ella, mantener su estilo y autenticidad es fundamental, es por ello que opta por aparecer en sus fotografías con algunos distintivos peinados, uno de ellos en el que se recoge por completo su pelo hacia atrás de manera tensa, para cerrar con una moña; siendo este look uno de los que más le encanta a pesar de que muchos consideren que con él se le vea mucha frente. A este grupo le dejó esta contundente respuesta:

“Muchos me dicen que me veo frentona así peinada y yo lo sé. Tengo bastante frente como cuatro dedos de frente, yo me conozco, pero aun así amo como se me ve este peinado, es parte de mi personalidad. Yo tengo un pelo largo, que se está poniendo cada día más bello, pero me gusta mi peinado y sé que tengo una frente de cuatro dedos y aun así me gusta mucho”, manifestó ‘Lu’.