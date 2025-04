Modelo Ingrid Karina apareció comiendo en reconocido restaurante, y hasta en carro

Hace unos meses, la exmodelo Ingrid Karina fue vista en las calles de la ciudad de Medellín en condición de calle, hecho que conmovió a los internautas. La persona que había grabado dicho video la internó en un centro de rehabilitación donde lastimosamente se llegó a fugar en dos oportunidades.

PUBLICIDAD

Semanas después, su hijo Antonio decidió publicar en sus redes sociales que él era uno de sus hijos y que estaba esperando el momento adecuado para ir por ella, ya que aún no era mayor de edad. Poco a poco, en la cuenta de TikTok de la modelo, se le ha visto su progreso, inclusive, llegando a recibir felicitaciones por parte de sus seguidores por su notoria mejoría física.

Modelo Ingrid Karina llegó a Bogotá

A pesar de que haces emanas fue vista en una zona de tolerancia en Bogotá, en los videos publicados por su hijo, se le ve en un reconocido centro comercial de la ciudad comiendo en Crepes & Waffles, hecho que resaltó por la particular elegancia con la que comía, recibiendo comentarios como: “La elegancia y la clase no se olvida”, “Cómo me gusta verla así, y con esa clase”.

Del mismo modo, su hijo la grabó en uno de los carros de muestra en el mismo centro comercial, lo que desató aún más nostalgia entre los internautas, ya que esperan algún día verla conducir por las calles junto a su familia. Asimismo, felicitaron la labor que ha hecho su hijo por acompañarla, guiarla y ser parte de todo el proceso de rehabilitación, así como ir mostrando de manera constante lo que ha pasado en la vida de la modelo.

Todos esperan que Ingrid pueda rehacer su vida, y por qué no, volver a las pasarelas y retomar una de las pasiones que llegó a iluminar su vida por años. Así que queda esperar cómo progresa la vida de Karina, y con qué otra sorpresa seguirá dándole noticias a todos sus seguidores. Sin duda, Karina se ha convertido un ejemplo más de resiliencia en el mundo del entretenimiento.