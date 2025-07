Famosa actriz confesó que la muerte de su hijo le salvó la vida; el pequeño padecía síndrome de Down

El consolidarse en la televisión colombiana no termina siendo una tarea sencilla, pues se requiere de esfuerzo, dedicación y por supuesto, talento, aún más cuando se habla de actuación debido a la versatilidad, capacidad de interpretación y otros aspectos que terminan siendo claves a la hora de llegar a un set. De esto conoce muy bien Aida Morales, quien ha hecho parte de grandes producciones como ‘¿Usted no sabe quién soy yo’?’, ‘Uno al año no hace daño’, así como también telenovelas de Caracol y RCN.

PUBLICIDAD

Le puede gustar: “No ha sido nada fácil”: Aida Morales revela cómo es su relación con un hombre menor que ella

Una amplia carrera de más de 20 años le ha permitido a Aida ganarse el cariño de los colombianos no solo por su talento, sino también por su carisma y sencillez tanto dentro como fuera de las cámaras. Sin embargo, también han existido varias situaciones de su vida que la han logrado marcar y que aún las recuerda no desde el dolor sino desde el amor.

Morales tuvo que atravesar quizás una de las experiencias más difíciles de su vida con el fallecimiento de su primer hijo. Según lo mencionado por la actriz fue un pequeño muy deseado e incluso soñaba con que fuera un varón: “Hice los exámenes de rigor, pero para cuando tuve que dar a luz nos dimos cuenta de que era un niño con síndrome de Down, a los dos meses presentó fiebre, empezó a ponerse amarillo, lo pusimos al sol porque ya había tenido antecedentes de bilirrubina”, reiteró Aida Morales para el programa ‘Se dice de mí’.

Sin embargo, su situación de salud fue cada vez más crítica, siendo diagnosticado citomegalovirus que es un virus que se aloja en el cerebro o en la parte digestiva del bebé o del feto. Ante este complejo panorama y mientras que era amamantado por la actriz, el bebé de dos meses sufrió un paro cardiorespiratorio.

Hace pocas semanas, Aida estuvo haciendo parte del podcast ‘El placer de tenerte’, donde volvió a hablar de su hijo asegurando: “Mi hijo me salvó, hijo me devolvió el norte. Entendí también que el universo a veces te trata lecciones muy duras, pero es para ponernos un freno. Yo había llegado a esta ciudad con la ilusión muy grande ser actriz, me estaba perdiendo en las amistades, en la noche, en vicios, esto llegó y me frenó, luego el sacudón para gestar y luego quitarme la vida de mi hijo”.

Aunque actualmente Aida Morales ve esta situación desde otro panorama el dolor por perder a su hijo sigue latente recordándolo a diario.