Julio, eliminado de El Desafío, le dejó ‘mensajito’ a Caracol para que le dé trabajo en un futuro

Caracol sigue mostrando su actual superioridad en temas de realitys con todo lo que está sucediendo en ‘El Desafío del Siglo XXI’, formato que va a mil por hora y que en la noche del pasado 23 de julio engrosó su lista de eliminados. Precisamente Julio, uno de los que salió de la Ciudad de las Cajas, no pudo evitar su tristeza por abandonar la competencia, sitación que se vio evidenciada en una entrevista en la que dio a conocer cuál es su sueño más grande, algo que de paso sirvió de mensajito para el canal para que lo tenga en cuenta en un futuro trabajo.

El capítulo 16 de este formato estuvo lleno de emociones, luego de que el Box Negro volviera a abrir sus puertas para recibir a los sentenciados con un reto que tenía una gran dificultad, la cual no pudieron superar Julio (Omega) e Isa (Gamma); como si lo pudieron hacer Rata, Mencho, Rosa y Gio. Pero esto no fue lo único que dejó atónitos a los televidentes ya que en la misma emisión pasó algo inesperado, la renuncia de Claudia de Beta, algo por lo que no la están bajando de “cobarde”.

Tras culminar su ciclo en el programa, Julio concedió una entrevista en la que hizo varios reparos sobre su rendimiento, sumandole que decidió abrir su corazón y dar a conocer cual es sus sueño más grande, mismo que lo podría hacer regresar a la casa Caracol:

“Siento que pude dar más potencial del que se vio. Antes de empezar la prueba me sentía superbien, me queda ese sin sabor de que no se me dieron las cosas pero todo se lo he entregado a Dios y esa fue su voluntad, así que hay que asumir todo de la mejor manera. Tenia mucho para dar porque mentalmente soy muy fuerte”, expresó el superhumano.

“Me desarrollé un poquito más en el habla, ya que no era una persona que hablara tanto, me faltó desenvolverme mucho más en las pistas. Yo quiero ser actor de películas de acción de pelea, tipo Arnold schwarzenegger, si tu lo quieres lo puedes logrra y yo creo en mí y voy a ser uno de los mejores actores de Colombia”, añadió.