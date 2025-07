Yina Calderón denunció que ha recibido acoso al frente de su casa con canciones de Altafulla

Yina Calderón volvió a las redes sociales luego de haber estado ausente por haber perdido las cuentas por manos de terceros. Así que con su regreso a las plataformas donde se ha visto activa en los últimos días, ha hecho ciertas declaraciones polémicas que ha dejado sorprendidos a todos sus seguidores.

Entre las últimas declaraciones públicas que ha hecho, Yina expresó su cariño hacia Melissa Gate y deseó un próximo reencuentro

Yina Calderón recibe acoso por parte de sus vecinos

En medio de una transmisión en vivo, Yina confesó que a pesar del dinero obtenido de su trabajo, ella decidió vivir en un barrio popular, pero que esto le está causando dificultades a la hora de relacionarse con sus vecinos, a tal punto que han llegado con parlantes al frente de su casa: “Yo vivo en una casa en un barrio popular, no al sur de Bogotá, ni al norte, como en el intermedio, pero sí es un barrio popular. Mi casa es muy linda, pero está en un barrio popular, me encanta salir y que esté el del aguacate en la esquina, la panadería. Pero esto se me salió de las manos, me vienen a tocar la puerta, ayer a las 2:00 de la mañana a decirme ‘Altafulla’. Me iban a poner su música en frente de la casa”.

Asimismo, resaltó que el acoso no solo es debido a las insinuaciones con el ganador de la segunda temporada de ‘La casa de los famosos’, sino que también ha tenido que soportar a sus vecinos en diferentes estados: “Los vecinos se emborrachan, y vienen a hacerme escándalo para que tomemos. Me tocan la puerta, salen corriendo porque todo el mundo sabe que es mi casa. Se toman fotos en frente de mi casa”.

Debido a esto, anunció que se irá del lugar donde está viviendo actualmente: “Me voy a ir para un lugar más estrato veinte en donde la gente no lo voltea ni a mirar a uno. Me tocó”.