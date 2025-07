Viuda de Martín Elías reveló que tuvo sospechas de que el cantante le habría sido infiel: “era un solapado”

Dayana Jaimes más conocida como “La Mona linda” es la viuda de Martín Elías, con quien estuvo casada por tres años y tuvo la segunda hija del cantante, Paula Elena. Para Dayana, el cantante escribió su icónica canción “10 razones para amarte” en la que apodó a su mujer con el famoso, “Mi Mona Linda”. Sin embargo, el 17 de abril del 2017 Martín Elías sufrió una mortal accidente, que le arrebató la vida y dejo un gran vacío en la industria musical, en sus seguidores y por supuesto en su familia.

PUBLICIDAD

Tras 8 años de la partida del artista, sus familiares lo siguen recordando ocasionalmente, incluyendo a su esposa, Dayana Jaimes, que hace unos días estuvo en el podcast ‘Primero el postre’ de Daniela Vega. Allí, Jaimes se sinceró sobre aquellos aspectos no tan positivos que vivió junto al recordado artista.

Puede leer: Viuda de Martín Elías estaría embarazada tras el amorío con el esposo de su excuñada

“La Mona Linda”reconoció que a pesar de que su esposo fuese un hombre completamente amoroso y muy presente, ella también se dio cuenta que tenía vínculos muy cercanos con otras mujeres, expresando: “No te voy a decir que era San Martín, jamás, Martín era supersolapado, o sea, era un solapado… ahí dónde tu lo veías. Yo con Martín o me daba cuenta a la salida o la entrada, pero lo que era se acababa en el acto. No vayas a creer que Martín era el santo, no. Martín tuvo sus caídas.”

Jaimes señalo que ella no vivía pendiente de que todo lo que hacía su esposo, pero que sí era malo para mentir, por lo que ella siempre lograba darse cuenta si escondía algo. Lo que si señaló es que nunca lo vio con otra mujer o descubrió una infidelidad clara, pero recordó una ocasión es especial donde lo atrapó con una mentira sobre una mujer por la que ella ya le había preguntado.

“Yo le dije a mi amiga: ‘Consíguete el número de esa mujer’; ella es como el FBI y me dio el número. Yo un día le dije: ‘Amor, préstame el celular para llamar a mi papá, que me cortaron el celular’; me lo prestó y marque el número de la mujer… Mimi, la Mimi, algo así. Y yo: ‘Ah, y tú no eras que no la conocías’. Le tiré el celular y se lo partí”, relató entre risas.

También puede leer: “La Mona linda” no se salvó de ser criticada por la mamá de Martín Elías tras meterse con el marido de su cuñada

PUBLICIDAD

Después contó que para perdonarlo, el artista hacía una lista de cosas en la que se gastaba bastante dinero y con las que se proponía a reconquistarla.“A Martín, esas salidas así, le salían costosísimas. Le costaba demasiado, yo me acuerdo que esa le salió bien costosa”, expresó Jaimes.

Dayana Jaimes habría tenido una relación con el esposo de su cuñada, Lili Díaz

Hacia el mes de abril del 2025, se destapó el rumor en que Dayana Jaimes, estaría involucrada amorosamente con Evelio Escorcia, actual esposo de Lily Díaz, hija del famoso cantante Diomedes Díaz y, por lo tanto, hermana menor y de las más consentidas del cantante fallecido.

El rumor se dio a partir de una fotografía que estuvo rondando en redes donde se ve a “La Mona linda” besándose con Evelio, desatando miles de comentarios en redes. La encargada de publicar esta foto fue María Nella, amiga de Lili Díaz, con la que anteriormente le habría sido infiel su esposo y además también habría dejado embarazada.

Esto no habría sido suficiente para que la hija del Cacique se separara de Evelio Escorcia y al reconciliarse quedó embarazada de nuevo y después se descubrió una nueva infidelidad con Dayana Jaimes.