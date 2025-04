Hermana de Martin Elías le tiro una pulla a su excuñada, “La Mona linda”, después de los rumores de infidelidad

Por estos días, el nombre de Dayana Jaimes, viuda de Martín Elías, ha salido a relucir de nuevo, debido a las acusaciones que se están haciendo en contra de la comunicadora social. Según esto, Jaimes estaría involucrada amorosamente con Evelio Escorcia, actual esposo de Lily Díaz, hija del famoso cantante Diomedes Díaz y, por lo tanto, hermana menor y de las más consentidas del cantante fallecido. El rumor se dio a partir de una fotografía que está rondando en redes donde se ve a “La Mona linda” besándose con Evelio.

Todo indica a que la persona que explotó este chisme de la ciudad de Valledupar, fue una amiga de Lili Díaz, con la que su esposo Evelio le había sido infiel anteriormente e incluso dejo embarazada. Además de que han salido a relucir algunos audios de Patricia Acosta, mamá de Martín, donde se le nota que no le cae bien la integrante nueva.

¿Qué dijo la hermana de Martín Elías sobre la infidelidad de su esposo?

A pesar de todos los comentarios que están haciendo en torno a Lili Díaz, ella ha seguido subiendo su contenido de estilo y vida, pero dos imágenes es específico llamaron la atención. En uno de ellos subió la foto de su primer hijo, Emmanuel, indicando que el pequeño es el dueño de su corazón.

La siguiente historia fue un repost de una especie de tweet con una frase muy puntual: “Nunca me di cuenta lo bien que me criaron mis padres hasta que conocí a varias personas”, siendo esto posiblemente una indirecta hacia las personas que conoció en su vida y demostraron con sus actos que no habían sido “bien criadas”.

La historia más reciente que subió, mostró su barriga de mellizos, indicando que los pequeños ya pueden nacer y que ya les tiene su respectiva habitación.

¿Quién es la madre de Lili Díaz, hija de Diomedes Díaz?

Lili Díaz es hija de la tercera esposa de Diomedes Díaz, Betsy Liliana González “La Doctora”, con la que tuvo tres hijos: Luis Mariano, Betsy Liliana y Moisés Díaz, quien lamentablemente falleció en 2020 en un accidente en la ciudad de Barranquilla.

Diomedes Díaz conoció a la mamá de Lili cuando ella estaba estudiando medicina en la Universidad Libre de Barranquilla y fue la inspiración de su exitosa canción La Doctora, razón por la que a ella se le conoce también como la doctora de Diomedes Díaz.

Las palabras de Patricia Acosta hacía “La Mona linda”

A propósito de que explotó la polémica de su exnuera, Patricia Acosta se pronunció por medio de su Instagram, compartiendo una foto de su hijo Martín, sin ningún contexto o descripción. Por esta razón, algunos seguidores del cantante recordaron que cuando recién falleció, su madre se despachó contra su esposa.

Acosta insinuaba que Jaimes tenía que ver con el fallecimiento de su hijo: “Que Dios me perdone, no soy nadie para juzgar, soy solo una pecadora, pero Dayana tuvo que ver con el hecho de que Martín se matara porque ella quería que le quedara todo lo de Martín”. Además, acusó de que ella nunca quiso a Martín Elías: “Ella quiso fue su poder y su plata, eso es todo. Dayana todo el tiempo fue bandida”.