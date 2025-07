Propuesta de matrimonio con Nelson Velásquez habría sido opacada por la amante del hombre

Uno de los momentos más especiales para muchas mujeres es el matrimonio y aunque muchas lo sueñan siendo tan solo unas niñas, lo cierto es que otras no piensan en esta posibilidad. Pero, antes de pensar y diseñar cada detalle, se da la pedida de mano que suele ser bastante particular para cada pareja, dejando ver los gustos con los que cuentan. Recientemente, una propuesta dio de que hablar, pero no por el amor de los futuros esposos, sino que en medio de la misma llegó la amante del hombre para interrumpir este momento.

Todo inició durante un concierto del cantante vallenato Nelson Velásquez cuando un hombre, al parecer, antes del inicio del evento pidió a la producción ayuda para pedirle matrimonio a su pareja. Luego de algunas canciones, varios hombres le dieron el paso al sujeto, quien emocionado ante especial momento subió al escenario.

En medio de la sorpresa y la duda sobre lo que pasaría, la mujer no dudó en apoyar a su pareja, quien inicialmente le entregó algunas rosas para posteriormente declararle su amor y pedirle matrimonio: “Te amo y quiero que te cases conmigo”. La ovación por parte del resto de los asistentes estuvo más que latente, tanto así que varios no dudaron en emocionarse.

Luego de dar el esperado sí, Nelson Velásquez le dio paso a la canción ‘No puedo vivir sin ti’, la que expresaría las emociones del hombre ahora en esta nueva etapa de su relación. Sin embargo, el buen momento duró poco, pues en cuestión de minutos apareció otra mujer, quien en medio de la molestia intentaba subir al escenario, donde los rumores sobre la posible amante de la mujer se hicieron presentes.

Ante la sorpresa de quienes se encontraban en este evento y al no lograr subir totalmente al escenario, la mujer sufrió un golpe que hizo pensar a los asistentes que los tragos hicieron de las suyas, donde personas de seguridad trataron de controlar la situación para que no pasara a mayores y por ende, no arruinar el especial momento de esta pareja.

Finalmente, la futura pareja de esposos hizo caso omiso a lo ocurrido buscando enfocarse en esta nueva etapa que buscan vivir, donde Nelson Velásquez también siguió adelante con su concierto ante la mirada de un amplio número de asistentes.