Nelson Velásquez rompe el silencio ante su situación legal, ¿si va a la cárcel?

En agosto de 2024 la Fiscalía General de la Nación hizo pública la condena de cuatro años de prisión al cantante vallenato Nelson Velásquez, además de imponerle una multa equivalente a 26 salarios mínimos legales mensuales vigentes, algo más de 20′800.000 pesos. Esto debido a que el exintegrante del icónico grupo vallenato Los Inquietos había cantado canciones sin autorización.

PUBLICIDAD

Para finales de enero de 2025, se volvió a ratificar la condena cuando el tribunal de Medellín confirmó la sentencia en su contra, lo que generó revuelo en la industria musical y entre sus seguidores. En ese momento, Velásquez se pronunció por medio de su Instagram con un mensaje de resiliencia y fe, asegurando que ese momento era solo una prueba más en su vida. “Gracias, Nelsistas de corazón. ‘Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente; no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas’. Amén”

Al respecto, no se supo más sobre el proceso legal del artista, solo hasta este sábado 15 de marzo, cuando el artista concedió una entrevista al programa La Red para esclarecer si situación legal y si realmente sería llevado a prisión.

“No está en firme, existe una tercera estancia, existe una posibilidad que es el recurso de casación, para revertir y que se sepa la verdad de todo. Yo pienso con el respeto de las leyes que todo lo que ha pasado es una injusticia total (...) Se supone que este delito no me llevaría a la cárcel, hay un recurso que nosotros impusimos para seguir luchando y lo lleváramos hasta la Corte Suprema de Justicia (...)” También mencionó que por el momento tampoco debe pagar la multa y que no ve una posibilidad de reconciliación.

Por otro lado, el cantante decidió sacar una nueva versión del éxito ‘Volver’ de la autoría de Wilfran Castillo, en celebración del tema cumple 25 años desde su lanzamiento y que aún no deja de sonar.