“Una estupidez de las muchas que dice” Alejandro Riaño contra Vicky Dávila por su personaje de Juanpis González

Alejandro Riaño, por años se ha dedicado a través de su personaje Juanpis González, un personaje que refleja las principales dificultades de Colombia como el elitismo, la corrupción, la desigualdad, el clasismo, la xenofobia, así como sátira política. Aunque su personaje lo ha llevado a crear su propia empresa y realizar funciones en su propio teatro con diferentes figuras del entretenimiento nacional e internacional, haciendo que no solo tenga seguidores fieles, sino también quienes lo critican.

Recientemente, Riaño recordó la vez en que la periodista y la ahora candidata presidencial Vicky Dávila se refirió de manera errónea hacia su personaje de sátira, Juanpis González.

Alejandro Riaño recuerda cómo Vicky Dávila se refirió a su personaje

En medio de una entrevista, mencionó la vez que la periodista le criticó su personaje en redes sociales: “Era muy absurdo. Una vez Vicky Dávila diciendo una estupidez de muchas que diciendo como: ‘Y ahora este señor entonces puede salir a robar un banco y decir que es Juanpis González’. Y no, yo entro a un escenario y ponen a grabar, entro en personaje y estoy actuando. Es un personaje como cualquier personaje, como Andrés Parra cuando hizo a Pablo Escobar, él no sale y roba como Pablo Escobar (...) entonces es Juanpis, racista, machista, clasista, xenófobo, homófobo, todo lo que a mí no me parece un ser humano”.

Asimismo, hizo una invitación para tener prioridades a la hora de comentar en redes sociales: “Estamos muy preocupados por lo que hacen los demás, en vez de preocuparnos por nuestros propios problemas, nuestras propias desgracias y siempre estamos mirando al de al lado. Hay que dejar vivir a todo el mundo desde que exista el respeto”.