Cony Camelo confesó los amargos momentos que vivió en ‘MasterChef’ por ingenua, “jamás me dijeron hazte la villana”

‘MasterChef Celebrity’ es un programa de entretenimiento que lleva varios años al aire a través de las pantallas del Canal RCN, encargándose noche tras noche de mostrar las habilidades culinarias de un grupo de famosos, quienes se miden no solo a los complejos retos en la cocina, sino también a la presión y a la competencia con el resto de sus compañeros, todo por llevarse el premio de los 200 millones de pesos y convertirse en el mejor cocinero de la temporada.

En medio de la temporada 2024 fueron varias las figuras que lograron destacarse, entre ellas Cony Camelo, una reconocida actriz colombiana, quien cuenta con una amplia carrera tanto en televisión como en teatro, siendo recordada por personajes como ‘Los Reyes’, ‘La traicionera’, ‘El capo’, entre ellos, saliéndose así de su zona de confort para demostrar sus habilidades en la cocina.

Sin embargo, para varios de los televidentes Cony terminó siendo catalogada como la “malvada” dentro del ‘reality’ debido a algunas de las actitudes que tuvo con el resto de los participantes, pero también con los jurados del programa de entretenimiento. Aunque su participación llegó a su fin hace varios meses, la actriz hizo parte de ‘Los impresentables’ para referirse a este tema:

“A mí jamás me dijeron Cony hazte la villana, o sea, eso es mentira, eso no se lo dicen a uno. Yo si me empecé a dar cuenta un poco de que digamos, yo no sabía como jugar el juego, entonces ya ahora lo sé jugar. Ahora, sabría qué decir y que no, yo era muy honesta, demasiado honesta y cosas que decía era lo que pensábamos casi todo cuando nos encontrábamos en los corredores.

Pero cuando yo veía las entrevistas después ya viendo el programa decía ‘la única estúpida que dijo la verdad fui yo’, porque había cosas que pensábamos todos y que luego salía alguien a decir ‘ay, no era ella a mí me parece fantástica, ay no ese plato me parece que debe saber rico’, cuando teníamos conversaciones completamente diferentes (…) Fue más ingenuidad mía (...) La gente se entera del 5% de lo que sucede y a partir de ese 5 juzga", fueron las declaraciones expuestas por parte de Cony Camelo, de ‘MasterChef Celebrity’.