Ella es la presentadora que le dijo adiós al Canal RCN sin despedida alguna, ¿nuevo despido o renuncia?

El Canal RCN con el paso de los años se ha convertido en uno de los canales nacionales más conocidos en el país, contando así con una amplia acogida entre los televidentes debido a la serie de información, pero también de entretenimiento que brinda, donde se destacan programas como ‘Buen, día Colombia’ y ‘Mañana express’ que acompañan las mañanas de los colombianos a partir del grupo de presentadores con los que cuentan.

Sin embargo, en los últimos meses ambos programas de entretenimiento han sido los protagonistas, pero no precisamente por su contenido, sino por la serie de presentadores que han salido de estas producciones sin un adiós en vivo y en cuestión de meses.

Uno de los hechos más recientes tuvo que ver con María Fernanda Díaz, quien hace pocos meses celebró con emoción su llegada al Canal RCN, específicamente al programa ‘Mañana express’, tras decirle adiós a la que fue su casa durante varios años City TV.

Sin embargo, luego de varios días sin aparecer en la pantalla chica, la serie de dudas por parte de sus seguidores se hicieron presentes, donde ella terminó confirmando que ya no hacía parte del programa, pero optó por no revelar mayores detalles.

Antes de que esto ocurriera, otra de las caras del mismo programa que dejó de aparecer fue, precisamente, Carolina Araujo, quien logró destacarse por su belleza y talento en medio de comunicación con RTVC y que para diciembre del 2023 confirmó su llegada al Canal RCN.

Pero, esta dicha habría durado poco, pues desde hace varias semanas también dejó de aparecer en ‘Mañana express’, sin embargo, Carolina Araujo no se ha referido a este tema a través de sus redes sociales, pero en medio de sus diferentes publicaciones RCN no está presente, pues se muestra haciendo parte de otros proyectos incluso su propio pódcast. Además, en las fotos que suele subir el programa en compañía de sus presentadores, ella no se encuentra allí, siendo una nueva despedida dentro del Canal RCN no anunciada.

¿Quién es la nueva presentadora de ‘Mañana express’, del Canal RCN?

La nueva presentadora del Canal RCN, específicamente de ‘Mañana Express’ es Danny Galvis, una Dj, presentadora y actriz, que ha logrado darse a conocer en las redes sociales.

Galvis ha hecho parte de diferentes medios de comunicación como lo son ‘La X Más música’, Win Sports y Señal Colombia. Además, en sus redes se encarga de mostrar su pasión por la música y la serie de viajes realizados.