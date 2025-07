“La cara dormida”: Expresentadora de RCN confesó cómo logró escapar de un ataque con escopolamina

Durante varios años Violeta Bergonzi hizo parte del Canal RCN, específicamente como una de las presentadoras de ‘Buen día, Colombia’, logrando destacarse por su carisma y sencillez frente a las cámaras. Sin embargo, a finales del 2024 decidió renunciar al programa de entretenimiento para estar mucho más cerca de sus hijos, pero meses más tarde llegó una oportunidad de ensueño, como lo fue el ser parte de ‘MasterChef Celebrity’.

A pesar de salir de ‘Buen día, Colombia’, Bergonzi siguió adelante con cada uno de sus proyectos tanto en redes sociales como con algunos negocios y fue cuando apareció la propuesta de ser parte de ‘MasterChef’. Aunque no se lo esperaba, la presentadora ha demostrado en cada uno de los retos sus conocimientos culinarios y también su deseo por seguir en la competencia para llegar a convertirse en la finalista y porque no en la ganadora del ‘reality’.

En medio de una gira de medios, Violeta estuvo haciendo parte de ‘Alerta Bogotá’, donde además de referirse a su participación en el programa de entretenimiento, también contó el angustiante momento que vivió hace varios años mientras que iba en un taxi, cabe resaltar que para aquel momento la presentadora no hacía parte de RCN sino de CM&.

“Yo iba en un taxi después de hacer una entrevista y paramos en un semáforo y tin dos motos. Yo iba pietando una nota (…) Entonces yo iba para CM& y entonces paramos, llega un man bien bandera y saca un papel grandísimo con un polvo mágico, cuando yo veo y el taxista aplastado contra el timón. Yo reaccioné, reaccioné, que yo ya me estaba ahogando de la porquería que nos echaron. Por el otro lado, la puerta del copiloto el man trataba de abrir y no podía, aquí va el efecto paranomal, yo escuché, la voz de un gran amigo que en paz descanse, ‘flaca, corre’, te lo juro, por mis hijos, pero yo ya tenía la boca dormida, la cara dormida y yo decía como corro se me está durmiendo el cuerpecito.

Yo me he bajado del taxi a correr y dije voy a correr en sentido contrario y nadie nos ayudó (…) Yo prefiero que me aplaste una moto que me violen, el taxista no reaccionaba (…) Empecé a correr en sentido contrario, estos manes me van a corretear y cuando vi uno ya me venía correteando y me le tiré a una moto.

Qué pasó la moto reaccionó, no me aplastó, se molestó todo porque lo hice caer de la moto, pero yo tenía el carnet del noticiero, entonces le dije al man ya vienen por mí, él se asustó y hasta ahí me acuerdo. El man gracias a Dios me lo mandó un angelito y me llevó hasta el canal hasta CM&, luego para la clínica y ya tenía de todo".

¿Cuántos hijos tiene Violeta Bergonzi, de ‘MasterChef Celebrity’?

La presentadora y exparticipante de ‘MasterChef Celebrity’, Violeta Bergonzi, tiene dos hijos. Su primera hija se llama Alicia, y a finales de enero de 2024 le dio la bienvenida a su segundo hijo, un niño llamado Hernando Luque Bergonzi, como su esposo Hernando Luque. Ella ha expresado su felicidad por haber podido agrandar su familia, especialmente porque en algún momento le habían dicho que no podría tener hijos.