Abelardo de la Espriella puso contenta a Marbelle por anhelada propuesta a Álvaro Uribe

La vallecaucana Marbelle, no es solo una de las cantantes más reconocidas en Colombia desde que conquistó el mercado musical en los años 90 con los ritmos provenientes de la tecnocarrilera. Pero más allá del mundo artístico, la intérprete de ‘Collar de Perlas’, también es una reconocida figura de la oposición al Gobierno de Petro y, aunque no está sumergida en el mundo político, sus opiniones son bastante escuchadas; como pasó recientemente cuando mostró su alegría por la posible llegada de Álvaro Uribe Vélez a la vicepresidencia de la República.

Actualmente, el expresidente Uribe está a la espera de que la justicia dé su veredicto tras las largas audiencias a las que ha dado respuesta por los presuntos delitos de soborno a testigos y fraude procesal; pero mientras esto sucede el hombre a que muchos conocen como ‘El gran colombiano’, ha estado presente en distintos meetings, como el Foro Programático del Centro Democrático sobre seguridad, que dirigió y en el que estuvieron varios candidatos presidenciales como Abelardo de la Espriella.

Abelardo De La Espriella quiere a Álvaro Uribe de vicepresidente Abelardo De La Espriella, precandidato a la presidencia y Álvaro Uribe Vélez, expresidente. (Tomada de Twitter)

Tras este meeting en el que el reconocido abogado dio a conocer que impondrá una totela en contra del Estado por el presunto desfinanciamiento de las Fuerzas Armadas, el nacido en Montería lanzó formalmente su candidatura en un video en el que expresó:

“Hace años le dije al país que solo me metería en política en un caso extremo, y ese momento ha llegado. Colombia vive hoy sus horas más oscuras, la tragedia no es una posibilidad remota, es una realidad que clama por nosotros los patriotas que no estamos dispuestos a dejarla sucumbir. (...) Doy este paso por los colombianos, por mis hijos y por el porvenir que merecemos todos. (...) Ha llegado la hora de romper las cadenas de la desesperanza y construir con coraje y convicción el destino de Colombia”, afirmó.

“Desde hoy, con la bendición de Dios y el apoyo de mi familia y el de miles de personas que no quieren callar, levantaremos un ejército democrático, nacido en el mundo digital y convertido en fuerza viva y ciudadana. Un movimiento decidido a demostrar que Colombia no se rinde. Me comprometo a combatir con mano de hierro a los delincuentes” añadió.

Esta candidatura tiene totalmente contentos a varios ciudadanos que están en contra de la Administración Petro, dentro de ellos a Marbelle, quien mediante su cuenta de ‘X’ reaccionó con emoción a la propuesta de De la Espriella de que Uribe sea se formula vicepresidencial.