Las figuras públicas tienden a acostumbrarse a la luz de los reflectores, cometarios y una imagen que mantener ante la opinión pública. Si bien hay muchas personas que logran adaptarse a este estilo de vida, hay otras que no logran adaptarse del todo. Ese fue el caso de Gina Acuña, expresentadora de CM& quien decidió cambiar su estilo de vida, y se fue a vivir al campo con un vida mucho más tranquila.

PUBLICIDAD

Expresentadora de CM& se fue a vivir al campo y estas fueron sus razones

Pese al cierre definitivo de CM& el pasado 14 de noviembre, Gina ya se encontraba alejada de la televisión hace poco más de cinco años. En entrevista con la Revista vea, la comunicadora mencionó “Ya era algo que venía pensando. Creía que ya era un momento de empezar a vivir más en concordancia con lo que con lo que me apasiona de otra manera, no solamente profesionalmente en los medios, sino también con el bienestar”; mencionó.

Además, mencionó la oportunidad de crear su propio emprendimiento junto a u familia: “Creé la Academia del Bienestar Online. Es un espacio muy gratificante porque más allá de que haya personas inscritas en las clases y en los cursos, la gratificación de saber que estoy contribuyendo, de una manera positiva en la vida de alguien, no tiene ningún precio. Eso no se mide con ningún cheque ni con absolutamente nada.... Yo le pedí a Dios que me guiara y que me ayudara porque no tenía un plan”.

Además, mencionó el cambio e estilo de vida que tuvo el hecho de pasar de RCN a CM& “fue un gran regalo de la vida. Entonces me certifiqué como profesora, empecé a dictar clases porque el tiempo me lo permitía. Entonces, CM& me permitió iniciar este nuevo camino”.

Ahora, radicada en su finca de Santander, la expresentadora sigue haciendo sus cursos online, y explorando ese lado humano más allá de las pantallas y alejada del foco de la fama.