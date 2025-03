Laura Tobón presume el paradisíaco destino al que fue a celebrar su aniversario

Álvaro Rodríguez, empresario e inversionista de Shark Tank, está casado con la famosa modelo, Laura Tobón desde el año 2017. Después de tres años de noviazgo, la pareja formalizó y actualmente tienen un pequeño hijo llamado Luca, que por su ternura y sus ocurrencias suele conmover en las redes sociales de sus padres. Tobón es menor que su esposo por nueve años, diferencia de edad que no se nota, pues el empresario se conserva joven y vital. De hecho, el talentoso empresario se casó a los 36 años y se estrenó como papá a los 38 años.

PUBLICIDAD

Este año la pareja se encuentra celebrando su octavo aniversario desde su unión, que se cumplió el 11 de marzo, razón por la que Tobón compartió un video recordando su especial boda en Santa Marta y este fin de semana lo celebraría por fuera del país. La pareja de esposos viajó con destino a México, exactamente en la Rivera Maya donde se encuentran hospedados en un lujoso hotel cerca al mar. La modelo y presentadora compartió todo un carrete juntos y también mostrando el lugar, pero a muchas les llamó la atención el saludable cuerpo que tiene Álvaro Rodríguez.

Como toda relación experimenta ciertas crisis, Rodríguez y Tobón no fueron la excepción, así lo contó su esposo en una entrevista para ‘La Sala de Laura Acuña’, indicando que el mal momento que pasaron los llevó a tomar terapia de pareja y luego de esto, tuvo que acceder a los servicios de un psiquiatra.

“Empecé a pelear mucho con Laura y fuimos a terapia de pareja. A mí me gustan leer esos libros de autoayuda, empezamos a hablar y me empecé a dar cuenta de lo que menos hablaba era de Laura y me dijeron que tenía un amigo psiquiatra que me podía medicar y yo dije ‘yo no me tomo ni siquiera un antiácido’” afirmó Álvaro en la entrevista, tras esta situación familiar decidió acudir a ayuda psicológica y aunque se negó al inicio, afirmó que el medicamento psiquiátrico mejoró su vida.