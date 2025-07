Imitador de ‘Yo me llamo’ expulsado de Colombia mostró el ‘reality’ en el que participaría, ¿regreso a la TV?

Yo me llamo

‘Yo me llamo’ es uno de los programas de entretenimiento más exitosos de Caracol Televisión, pues ha estado presente en las noches colombianas durante una década, contando con todo un grupo de imitadores, quienes se encargan de demostrar su talento en el escenario y por supuesto, al grupo de exigentes jurados como lo son Amparo Grisales, César Escola y Rey Ruiz.

Si bien, la más reciente temporada de ‘Yo me llamo’ llegó a su fin, dejando como ganador al imitador de Vicente Fernández, lo cierto es que fueron varios los imitadores quienes dieron de que hablar, entre ellos el imitador de Gilberto Santa Rosa, que decidió renunciar al ‘reality’ asegurando que esta decisión estaba encaminada a motivos personales y varios televidentes reiteraron que había sido por su esposa.

Sin embargo, semanas más tarde se conoció que el imitador fue detenido por migración y expulsado de Colombia, pues, al parecer, sus papeles de ingreso habrían sido alterados, regresando así a su natal Venezuela.

Aunque el imitador es muy activo a través de sus redes sociales, no ha querido referirse al tema de su salida de Colombia de manera obligatoria, pues está enfocado en cada uno de sus proyectos musicales en Venezuela. Además, el doble de Gilberto Santa Rosa aprovechó para recordar que solo logró brillar en ‘Yo me llamo’ versión colombiana, si no también formando parte de la versión de Ecuador y otros concursos similares.

Sin embargo, durante su más reciente aparición, el venezolano dejó abierta la posibilidad de participante en un nuevo ‘reality’ de canto, pues aseguró: “Esta temporada se viene con todo señores. No te la pierdas, éxitos para los concursantes. Prueba de sonido/ audiovisual y transición para ‘Yo me llamo Ecuador 2025′″.

¿Cuántos millones se llevó el ganador de ‘Yo me llamo’ 2025?

El ganador de ‘Yo me llamo’ 2025 se llevó el premio como el mejor imitador de la temporada, según las votaciones realizadas por parte del equipo de jurados, además de 500 millones de pesos, con los que buscaría adquirir una viviendo y seguir adelante con sus proyectos musicales.