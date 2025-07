Esta es la fecha en qué Silvestre Dangond le diría adiós a la música

Silvestre Dangond es uno de los máximos exponentes del género vallenato en Colombia, llevando al éxito canciones como ‘Las locuras mías’, ‘Bacano’, ‘A blanco y negro’, entre otras, ganándose así el cariño del público, lo que le permitió llevar su talento a otros lugares del mundo. Si bien, actualmente, el urimita está enfocado en su gira, hace pocos días confesó la fecha en la que piensa retirarse de la música.

Dangond en medio de sus diferentes compromisos tanto en Colombia como en otros países, hace pocos días estuvo haciendo parte del programa ‘Se dice de mí’, de Caracol Televisión, que hace pocas semanas alcanzó 10 años al aire y por ende, los especiales cada fin de semana han estado presentes, donde el artista no podía faltar, teniendo en cuenta que fue la primera figura en ser parte del mismo.

Si bien, Silvestre se refirió a lo que ha sido su carrera con el paso de los años, los logros, pero también las caídas obtenidas, también se tomó el tiempo de visualizar lo que espera en unos años, teniendo en cuenta que ya lleva un buen tiempo siendo una de las figuras del género vallenato.

“Yo voy a tratar hacer de mi carrera en estos últimos 10 años que me quedan, lo más excelente que pueda. Lo más excelente y lo más honesto que pueda. En todo sentido: musical, a nivel artístico, no le voy a negar nada porque siento que el público lo merece y que yo también me merezco hacer lo que tengo en esta cabecita, porque esta cabecita vale la pena, ha valido la pena todas las ideas que me han llegado (…) Veo la industria de una manera diferente, no quiero faltarle el respeto a la industria ni a lo que yo he hecho en mi carrera”, fueron algunas de las declaraciones expuestas por parte de Silvestre Dangond.

Lo que trajo consigo varias reacciones por parte de los televidentes, teniendo en cuenta que consciente o inconscientemente terminó revelando que su carrera finalizará dentro de 10 años, lo que trajo consigo una tristeza para sus fans a pesar del tiempo que aún tiene en la música.

Por lo pronto, Silvetre sigue enfocado en sus próximos conciertos y también en seguir conquistando a su público con cada una de sus canciones.