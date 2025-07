“Yo vengo de no tener nada”, Blessd mostró algunos vídeos de cómo vivía antes de su éxito en la música

Stiven Mesa Londoño, mejor conocido como Blessd o “El Bendito”, es un cantante, rapero y compositor colombiano nacido en el año 2000 en Itagüí (Antioquia), que ha irrumpido con fuerza en la escena urbana global. Su carrera comenzó con humildes inicios: vendía frutas y dulces en la central de abastos para costear sus grabaciones, participando luego en batallas de freestyle en Bogotá antes de regresar a Medellín para concentrarse en la música.

En octubre de 2021 firmó con Warner Music Latina y lanzó su primer álbum de estudio,Hecho en Medellín, cuyo sencillo “Medallo” alcanzó el puesto número 1 en Colombia y suma más de 431 millones de vistas en YouTube. Desde entonces ha colaborado con figuras de la música como Maluma, Feid, Peso Pluma, Justin Quiles y Myke Towers, y ha llevado su música a giras por Estados Unidos, Europa y Latinoamérica.

Blessd mostró algunos videos de como vivía antes de su éxito

Este viernes, el cantante paisa se animó a recordar como vivía antes y el enorme cambio que ha tenido su vida gracias a la música, por lo que compartió en medio de sus historias algunas imágenes de su antigua habitación. Además se mostró con un iPhone 6 que el describió como “robado”, cada imagen y video lo acompaño con un largo testimonio.

“A mi ningún pirob@ me puede decir que no suba mis logros, yo vengo de no tener nada, de dormir en el piso, de vivir con mis dos abuelos en un lugar donde no cabíamos los tres. Yo estoy agradecido con Dios por todo lo que me dio y usted el que está detrás de esa pantalla que no tiene un papá rico o un abuelo millonario motívese que yo no tenía un peso de lo juro por mi vida no lo tenía pero me enfoqué y lo logré” expresó “El Bendito”.

Blessd comparo a Feid con Crudo Means

Días previos al lanzmiento del nuevo álbum de Feid, en el que había prometido regresar al momento donde su carrera estalló, en M.O.R Volumen 1, Blessd votaría un comentario por medio de su X, tildando la música de Ferxxo como regular y lo señalo de “creerse” Crudo Means.

“Oe díganle a ese parcero que llame a los productores de el y que se deje de creer crudo porfa , que eso suena muy regular” escribió Blessd. Ante eso, los fandoms de ambos artistas han estado peleando por medio de redes sociales, mientras que Feid no se ha pronunciado.

Cabe resaltar, que en algunas ocasiones han señalado a Feid de tener un estilo similar al del paisa Crudo y que en parte su carrera creció porque no estaba en la escena musical.