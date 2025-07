Pineda, el primer eliminado del ‘Desafío’, reveló las últimas palabras de su esposa antes de fallecer

En una emotiva entrevista con el programa La Red de Caracol Televisión, Pineda, el primer participante eliminado del reality de competencia ‘El Desafío’, abrió su corazón para compartir un doloroso capítulo de su vida: la inesperada partida de su esposa. Sus revelaciones han conmovido a miles de televidentes y seguidores del programa, quienes hoy ven en Pineda no solo a un competidor, sino a un hombre resiliente que ha enfrentado una profunda tragedia personal.

PUBLICIDAD

También puedes leer: Andrey del Desafío quedó al desnudo y Caracol no dudo en hacerlo viral

Pineda del ‘Desafío’ recordó las últimas palabras de su esposa antes de fallecer

Pineda relató conmovido cómo conoció a quien sería su compañera de vida. “Nosotros nos conocimos en una celebración, nos presentaron, nos gustamos, comenzamos a salir, y quedó embarazada prematuramente y conformamos un hogar muy estable”. Esta historia de amor, que nació de forma inesperada, forjó una familia unida que, lamentablemente, fue truncada de manera abrupta por una emergencia médica.

El exparticipante del ‘Desafío’ describió el fatídico día, el 10 de julio de 2022, cuando la vida de su esposa se vio comprometida. “Ese día le serví el desayuno y me dijo que se sentía maluca y me dijo ‘estoy como asfixiada’”. La situación escaló rápidamente. “Me dijo, me voy a bañar y miramos. Efectivamente estaba peor, llegó muy mal pero consciente y entrando a la clínica comenzó a tener un paro”.

También puedes leer: Salomé felicita a su padre James Rodríguez por su cumpleaños 34 con tierno mensaje

La angustia de Pineda se hizo palpable al recordar las horas de incertidumbre. “Cuando salió el médico me dijo que la situación era muy grave, que ella estaba viva pero en ese momento ya había tenido once paros”. Durante cuatro días, su esposa luchó incansablemente por su vida, pero el daño cerebral era irreversible. “Estuvo luchando durante cuatro días, pero cada vez estaba peor, hasta ese momento había tenido once paros. El cerebro sufrió mucho, y ya al cuarto día luchando por su vida al final tuvo muerte cerebral”.

A pesar del inmenso dolor, Pineda encuentra consuelo en las últimas palabras que compartió con su esposa: “Escuchar sus últimas palabras fue gratificante porque ella me decía que me amaba”. Este testimonio no solo arroja luz sobre la vida personal de Pineda más allá de las pantallas del ‘Desafío’, sino que también resalta la fortaleza y el amor que lo mantienen en pie.

PUBLICIDAD

Tras conocerse esta historia, los internautas y seguidores del reality le pidieron a Caracol, el reintegro de Pineda a la competencia.