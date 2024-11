Andrea Guzmán reveló cuáles son los ejercicios que hace a diario para mantener su cuerpo

La actriz Andrea Guzmán, famosa por sus icónicos papeles en producciones como ‘Pedro el escamoso’, ‘El General Naranjo’ y la reciente ‘Rigo’, ha compartido con sus seguidores los secretos detrás de su envidiable figura a los 47 años.

Durante una reciente entrevista en el programa ‘Buen Día Colombia’, Guzmán reveló detalles sobre su rutina de ejercicios y hábitos saludables, que, junto a la disciplina, le han permitido mantener un físico esbelto y tonificado. La presentadora Viena Ruiz la sorprendió con elogios, admirando lo bien que luce incluso después de haber tenido a sus dos hijas, de 15 y 10 años.

Andrea explicó que la clave de su buen estado físico es la consistencia. “Yo creo que lo más importante en mi estilo de vida es la consistencia. Siempre he sido consistente en el ejercicio, en la disciplina, no en grandes cosas”, comentó, aclarando que no es fanática de entrenamientos con pesas intensas, pero se asegura de realizar actividad física al menos cuatro horas a la semana.

En su hogar ha creado su propio espacio de entrenamiento, equipado con pesas, bandas elásticas y una trotadora, lo que le permite realizar una rutina variada para evitar el aburrimiento. Su entrenamiento incluye sentadillas, flexiones, planchas y 20 minutos de trote diario.

Además, Andrea destacó que entre sus ejercicios favoritos están los abdominales, especialmente los giros que fortalecen los oblicuos, lo cual le ayuda a marcar la cintura. Esta rutina de giros es, según dice, uno de los pilares para mantener su abdomen tonificado. La actriz afirmó que, aunque la pereza puede ser una tentación, ella siempre procura mantenerse en movimiento y no dejar de ejercitarse.

Andrea reiteró que no se trata de hacer grandes sacrificios o rutinas extenuantes, sino de integrar el ejercicio de forma constante en su vida. Con su ejemplo, la actriz inspira a sus seguidores a mantener un estilo de vida saludable y equilibrado, recordándoles que la clave está en la constancia y en no rendirse ante la pereza.