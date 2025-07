“Mi familia está mal”, Charlie Zaa se refirió a la reacción de su familia ante sus problemas legales

Charlie Zaa, cuyo nombre real es Carlos Alberto Sánchez Ramírez, enfrenta actualmente una investigación de la Fiscalía General de la Nación que solicitó la extinción de dominio sobre bienes valuados en unos 25.000 millones de pesos, como el centro comercial Oasis y varias discotecas en Girardot e Ibagué. Las autoridades lo señalan de presuntamente actuar como testaferro del Bloque Tolima de las AUC, citando testimonios de exparamilitares que lo vinculan con alias “Daniel”.

El tribunal ya decretó medidas cautelares mientras avanza la investigación, cuyo desenlace podría extenderse hasta mediados de 2026. Zaa ha rechazado enérgicamente las acusaciones, asegurando que “todo lo que tengo ha sido fruto del trabajo honesto y constante” de más de tres décadas de carrera, y se ha declarado dispuesto a colaborar plenamente para probar la legalidad de su patrimonio.

¿Cuál es el estado de la familia de Charlie Zaa tras las acusaciones?

El cantante ha expresado su disposición para aclarar los hechos, por lo que también ha hablado con diferente medios sobre el asunto. Uno de ellos fue con ‘Lo Sé Todo’ del Canal 1, en el que habló de cómo esta atravesando este difícil momento su familia.

“Mi familia esta muy mal, mi mamá esta destrozada, mi hija, mi esposa y mi hijo también. Lo he visto como nunca antes lo había visto, esta descompuesto, aunque siempre ha me demostrado ser una persona fuerte, pero esto lo tiene desmoralizado. Mi hijo me dice que no entiende como un ente como La Fiscalía General de la Nación valida el testimonio de alguien que tiene antecedentes criminales" manifestó el cantante desde Miami.

¿Quién es la esposa del cantante Charlie Zaa?

Janeth Hoyos es el nombre de la esposa del cantante, mujer que habría estado en el mundo del entretenimiento debido que fue reina de belleza, teniendo experiencia en este tipo de concursos. La exreina proveniente del Valle del Cauca se casó con el cantante en el año 2001.

En aquel momento, Charlie ya era una figura consolidada de la música y del fruto de su amor nacieron sus dos hijos Aaron David y Lauren Mia. No obstante, Zaa tendría una tercer hija llamada Michelle, fruto de una relación anterior.

A pesar de que el cantante hace un tiempo no comparte fotos familiares y más por la delicada situación que esta atravesando, cuando lo hacía, expresaba todo su amor por su esposa y también por sus hijos.