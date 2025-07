Ella es la esposa del cantante Charlie Zaa, quien esta en la mira por supuesta relación con las AUC

El cantante Charlie Zaa está en el ojo del huracán luego de que la Fiscalía General de la Nación solicitará medidas cautelares hacia varios de sus bienes ubicados en la ciudad de Ibagué y el municipio de Girardot,avaluados en $25.000 millones de pesos; por presuntos vínculos del intérprete de ‘Bajo la tormenta’, con el Bloque Tolima de las (AUC),Autodefensas Unidas de Colombia.

Tras esta situación, el artista salió en entrevista a defender su buen nombre y señaló que el ente investigador no tienen ninguna prueba en su contra y mostró las pruebas que lo dejarían absuelto. Zaa aseguró que no tiene ningún vínculo con Daniel Goyeneche, alias Daniel, comandante de esta estructura paramilitar, a quién, según lo entregado por la Fiscalía se le entregaban cuentas de la discoteca Kapachos, en mediación con uno de los primos de Zaaa, algo que él negó totalmente.

“Yo nunca he tenido amistades con grupos al margen de la ley. Nunca he cantado para guerrilleros ni paramilitares. Mi identidad es una sola desde antes de tener dinero y lo que Dios me dio. (...) Si tienen algún tipo de prueba yo les permito que me pregunten eso y que me metan en esa ecuación. Mi identidad es una sola desde que estuve en la plaza de mercado, desde que pescaba a la orilla del río”, afirmó Zaa para Blu Radio.

¿Quién es la esposa del cantante Charlie Zaa?

Janeth Hoyos es el nombre de la esposa del cantante, mujer que habría estado en el mundo del entretenimiento debido que fue reina de belleza, teniendo experiencia en este tipo de concursos. La exreina proveniente del Valle del Cauca se casó con el cantante en el año 2001.

En aquel momento, Charlie ya era una figura consolidada de la música y del fruto de su amor nacieron sus dos hijos Aaron David y Lauren Mia. No obstante, Zaa tendría una tercer hija llamada Michelle, fruto de una relación anterior.

A pesar de que el cantante hace un tiempo no comparte fotos familiares y más por la delicada situación que esta atravesando, cuando lo hacía, expresaba todo su amor por su esposa y también por sus hijos.