“Estoy cansada”, Elianis Garrido se descargó en contra de sus haters por duros comentarios que ha recibido

Elianis Garrido es una reconocida presentadora, actriz, bailarina y emprendedora colombiana nacida en Barranquilla . Su carrera comenzó en el reality 'Protagonistas de Nuestra Tele’ en el año 2012, alcanzando después papeles destacados en telenovelas como 'Sin senos sí hay paraíso’, 'Los Morales’ y 'El final del paraíso’.

Tras superar episodios difíciles, incluyendo un diagnóstico de cáncer de ovario y una lucha contra la bulimia en 2015, encontró en el baile su refugio emocional y transformó esa pasión en un próspero emprendimiento: su academia Dance World by Elianis Garrido. Actualmente, mantiene una vida integral y saludable, promoviendo bienestar, emprendimiento y compromiso con causas sociales.

Elianis Garrido se despachó en contra en sus haters

A inicios del mes de junio, Elianis en redes sociales, dejó ver que se había realizado un nuevo procedimiento estético en su nariz. Semanas después,reapareció en redes sin el bendaje postquirúrjico, presumiendo su nueva nariz, que sí le modificó de manera notable la armonía de su rostro. En la sección de comentarios no dudaron el elogiarle ese nuevo ‘retoquito’.

Sin embargo, nunca faltan los malos comentarios que aveces toman el protagonismo y esta vez Garrido expresó su cansancio con esta situación que hasta mostró el rostro claro de una de sus haters, quien le respondía una de sus historias diciendo: “Que nariz asquerosa tienes, ya estas pasada de moda”, a lo que Elianis contestó: “Pero me sigue, usted pierde el tiempo viendo mi contenido. Le mando saludos y que se mejore.”

“Normalmente hago caso omiso a insultos, comparaciones, comentarios destructivos, incluso muchas veces sigo de largo cuando tildan de “constructivos” a algunos que mandan sus “consejos ” o comentarios sobre mi vida, mi cuerpo o mis desiciones.

Pero hoy algo pasa, en el universo o en mi. Estoy depurando mis redes. Creo que quizá me siento algo cansada de muchas cosas y ya no me quedan ganas de entrar en luchas con la ignorancia porque al final entendí que no depende de mí.

Que que solo por hoy, tengo ganas de exponer algunos, mientras me recupero de las rodillas a ver si ellos se recuperan del corazón", expresó Garrido en sus historias.