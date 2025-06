Elianis Garrido salió a pronunciarse por los ataques que recibió de parte del fandom de Altafulla

La recta final de ‘La Casa de los Famosos Colombia’ 2025, en su segunda temporada, comenzó oficialmente este 2 de junio de 2025, con la gala final programada para el 9 de junio, tras 134 días de competencia. Con solo cinco semifinalistas en carrera —Melissa Gate, Emiro Navarro, La Toxi Costeña, Altafulla y “La Jesuu”— el reality intensificó su dinámica con nuevas reglas: no hubo pruebas de líder, presupuesto ni salvación, y cada día trajo desafíos distintos.

El ingreso de jefes de campaña, como Yina Calderón para La Toxi Costeña o Karina García para Altafulla, marcó una etapa estratégica crucial, mientras el público decidía el destino de los nominados, con Altafulla bajo presión por su nominación perpetua. Además de que el pasado domingo hubo también una eliminación, se trató de Mateo ‘Peluche’.

Sin embargo, en el posicionamiento, Altafulla se paró ante Emiro Navarro, quien también estaba en placa, para reclamarle por las actitudes que ha tomado los últimos meses, donde la esencia del joven barranquillero supuestamente se ha perdido por parecerse a Melissa Gate. Por lo que le lanzó el comentario a Emiro de que se convertiría en el próximo “Elianis Garrido” de Protagonistas de Nuetra Tele, a lo que le él contestó que eso ya había sido hace mucho tiempo.

¿Qué le dijo Elianis Garrido al fandom de Altafulla y sus haters?

Emiro se quedaría pensando en la comparación y llegó a la concusión de que era un halago porque Elianis actualmente es una gran bailarina, mientras que ella expresó su apoyo por medio de Instagram y la intención de conocerlo al salir del reality. Esto inmediatamente hizo que todo el fandom de Altafulla le cayera a la exprotagonista de ‘Protagonistas de Nuestra Tele’, por lo que no dudo tampoco responderles.

“¡No comentó un programa al que no le he dedicado una sola hora de mi vida para verlo! No me interesa el programa, por algo no fui. Suéltenme ya, gracias, que ando en mi vida real" aseguró en sus historias. Además, añadió en su último post:

“No hablo de nadie. Suelten ya el tema que honestamente NO me interesa. Por algo NO fui. Disfruten el show. El que gane no va a compartir el premio con ninguno aquí. Gocen del espectáculo y dejen de pelearse en redes que NO vale la pena. ¡Ya casi se acaba, todos volverán a sus vidas felices y subirán contenido juntos! Yo no tengo que hablar de un programa de TV al que NO le he dedicado una sola hora de mi vida para verlo.”