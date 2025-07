“Nunca he cantado para guerrilleros ni paramilitares”: Carlie Zaa contra la Fiscalía tras ser asociado con las AUC

El cantante Charlie Zaa está en el ojo del huracán luego de que la Fiscalía General de la Nación solicitará medidas cautelares hacia varios de sus bienes ubicados en la ciudad de Ibagué y el municipio de Girardot, avaluados en $25.000 millones de pesos; por presuntos vínculos del intérprete de ‘Bajo la tormenta’, con el Bloque Tolima de las (AUC), Autodefensas Unidas de Colombia. Tras esta situación, el artista salió en entrevista a defender su buen nombre y señaló que el ente investigador no tienen ninguna prueba en su contra y mostró las pruebas que lo dejarían absuelto.

En conversación para Blu Radio, Carlos Alberto Sánchez Ramírez, -nombre de pila de este cantante-, aseguró que no tiene ningún vínculo con Daniel Goyeneche, alias Daniel, comandante de esta estructura paramilitar, a quién, según lo entregado por la Fiscalía se le entregaban cuentas de la discoteca Kapachos, en mediación con uno de los primos de Zaaa, algo que él negó totalmente, sumándole a su relato que él solo responde por el Centro Comercial Oasis y una discoteca con el mismo nombre.

Ante el equipo de ‘Mañanas Blu’, Charlie dio a conocer algunas pruebas que lo absolverían de los señalamientos que tiene, dentro de ellas un contrato y una liquidación con la disquera Sonolux por más de $3.000 millones de pesos que habría financiado su inversión.

“Yo nunca he tenido amistades con grupos al margen de la ley. Nunca he cantado para guerrilleros ni paramilitares. Mi identidad es una sola desde antes de tener dinero y lo que Dios me dio. (...) Si tienen algún tipo de prueba yo les permito que me pregunten eso y que me metan en esa ecuación. Mi identidad es una sola desde que estuve en la plaza de mercado, desde que pescaba a la orilla del río”, afirmó.

“Si era un primo mío, es fácil, vayan a la cárcel o donde lo visitó, pidan la información o los ingresos de esta persona y vean si es primo mío. Yo no tengo un solo primo, tengo como 40 primos. (...) Cada una de las pruebas que se han presentado son en base del Centro Comercial Oasis, la primera prueba que presentamos fue el contrato de la compra del lote a Diego Lucena, dueño de Nacional de Eléctricos (...) Esa promesa de compra venta no supera los $140 millones de pesos; la Fiscalía tiene un certificado de libertad y tradición de hace más de 30 años. (...) $1.080 millones de pesos fue la inversión; al día de hoy el centro comercial está avaluado en $11.000 millones de pesos”, añadió.