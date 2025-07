Anthony Zambrano el participante del ‘Desafío Siglo XXI’ que ganó una medalla olímpica

El‘Desafío Siglo XXI’ llegó hace pocos días a las noches de Caracol Televisión contando con 32 nuevos participantes de diferentes disciplinas, quienes desde el primer capítulo han dado de que hablar, pues más allá de destacarse por el nivel competitivo sus personalidades e historias de vida son un tema de conversación entre los televidentes.

Anthony José Zambrano de la Cruz es un velocista colombiano nació en 1998 en Maicao, La Guajira, cuya trayectoria es sinónimo de pasión y superación. Formado en Barranquilla tras dejar su hogar a los 15 años, Zambrano combinó trabajos duros como bicitaxista y albañil para sostener su sueño mientras entrenaba descalzo en pistas locales.

Su explosión internacional llegó en 2019: conquistó el oro en los 400 m y en el relevo en los Juegos Panamericanos de Lima, y luego hizo historia como el primer colombiano en ganar una medalla en pista en un Mundial, con plata en Doha. Zambrano logró una hazaña histórica el 5 de agosto de 2021, al ganar la medalla de plata en los 400 metros planos de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 con un tiempo de 44,08 segundos.

Fue el primer hombre colombiano en obtener una medalla olímpica en una prueba de velocidad, y también rompió barreras al establecer un récord sudamericano en semifinales con 43,93 s. Para el año 2021 fue elegido como Atleta del Año en Colombia y se mantiene como símbolo de resiliencia y orgullo nacional. Ahora hace parte de uno de los realities más conocidos del país, el Desafío en su versión 2025.

La cruda historia de vida de Anthony Zambrano

Zambrano vivió apenas dos meses en la Guajira. Su mamá, Miladis, tuvo que marcharse de la península luego de que fuera asesinado el padre de Anthony. Por eso el atleta dice que se siente más barranquillero que guajiro.

En sus primeros años sentía impotencia al no tener zapatos con qué competir. Así, con las suelas peladas y con la planta de sus pies tocando el asfalto, comenzó a ganarle a quien se presentaba como rival.

“No tenía para comprarme un par de zapatos nuevos. No tenía ingresos porque estaba comenzando, no era deportista apoyado por Coldeportes. Cuando uno quiere cumplir un sueño no se tiene que dejar de nada”, asegura Zambrano en entrevistas de hace un tiempo.