Esposa de Omar Geles reveló detalles del inesperado sueño que tuvo con el acordeonero; “Te amaré por siempre”

Ya pasó más de un año desde una de las fechas más tristes en la historia del folclor colombiano, el 21 de mayo, fecha en la que un ataque al corazón apagó la vida de Omar Geles. Justamente la esposa del cantante, compositor y acordeonero dejó con la ‘piel erizada’ a sus seguidores al revelar el sueño que tuvo con su amado.

Desde la partida del hombre que le dio la felicidad de convertirse en madre en tres ocasiones, Maren García ha aprovechado las redes sociales para compartir varias vivencias, recuerdos y enseñanzas que le dejó el intérprete de ‘Los Caminos de la Vida’, durante el tiempo en el que estuvieron casados.

Maren García y Omar Geles

Precisamente la cuenta de Instagram de García, donde acumula 1,4 millones de seguidores, fue testigo de una hermosa historia relacionada con un sueño que tuvo la viuda de Geles recientemente. En una de sus historias la mujer compartió una imagen de ambos acompañada por la frase: “Soñar contigo es lo más hermoso que puede pasarme. Besarte me hace sentir mariposas en el estómago y me desespero por no dejarte ir, Te amaré por siempre amor de mi vida”.

Maren García Instagram

¿Dónde queda la tumba de Omar Geles?

Como era de esperarse para la fanaticada del creador de ‘Los Diablitos del Vallenato’, su cuerpo reposa en el cementerio Jardines de Ecce Homo de Valledupar. A pesar de la hermosa lápida que le dejaron en la que están plasmadas algunas letras de sus creaciones, este monumento no se ha escapado del vandalismo, ya que para finales de enero de 2025, desconocidos decidieron fragmentarla a martillazos, delicada situación que fue denunciada por Maren García, mujer que expresó: “Qué tristeza, la verdad, no entiendo la necesidad de dañar las cosas. Qué falta de cultura”.

Cabe acotar que la tumba de Geles colinda con la de otras leyendas vallenatas como Diomedes Díaz y su hijo Martín Elías; incluso Omar quedó ubicado junto a la sepultura de Elvira Maestre, madre del ‘Cacique de La Junta’.