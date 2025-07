Emiro Navarro se despidió de Barranquilla tras su paso por ‘La Casa de los Famosos’, ¿para dónde se va?

Emiro Navarro es un joven creador de contenido proveniente de Magangué, Bolívar, que con su paso en la segunda temporada de ‘La Casa de los Famosos Colombia’ logró ganarse más de un corazón. El influencer llegó a ser el tercer finalista del reality, quedando por debajo de Melissa Gate y el ganador, Altafulla.

Hace 16 años Emiro residía en Barranquilla junto a su familia, pues en múltiples ocasiones ha contando que su madre se trasladó de Magangue a la arenosa con el fin de trabajar. Es decir, que el joven vivió un tiempo lejos de su madre hasta que le exigió estar con ella y poder buscar mejores oportunidades juntos.

Con el fin del reality, salieron algunos rumores y “amenazas” de que Navarro no podía regresar a Barranquilla, esto porque el fandom de Altafulla no lo esperaba de la mejor manera. Por esto, Emiro estuvo algunos días en Bogotá para luego partir hacia Medellín, donde duró una gran temporada y donde ahora viven varios de sus amigos.

Al regresar finalmente a su hogar en Barranquilla, el finalista tomó la decisión de partir a radicarse a un nuevo destino, así lo mostró en sus redes sociales, con unas especiales palabras dedicadas a la ciudad que lo vio crecer por tantos años.

“Después de 16 años, ha llegado el momento de cerrar un capítulo muy especial en mi vida. Barranquilla, la ciudad que me vio crecer, transformarme, reír, llorar, y sobre todo, aprender, hoy me despido de ti con el corazón lleno de gratitud.No es fácil dejar atrás tus calles llenas de vida, tu gente alegre y luchadora, tu brisa que refresca el alma y ese calor que, aunque a veces es sofocante, se siente como un abrazo familiar.” Fueron algunas de las palabras del joven creador de contenido.

Todo indicaría que tal vez Emiro tendría como destino Medellín, ciudad en la que ha pasado los últimos meses y donde viven muchos de sus amigos. Quizá la decisión del influencer sea con el fin de seguir creciendo laboralmente.

Emiro regresó a sus lives en TikTok y se llevó gran suma de dinero

Antes de ‘La Casa de los Famosos’, Emiro Navarro había ganado gran popularidad gracias a sus transmisiones en vivo en Instagram, pero sobre todo en TikTok. Tras el fin del reality, el joven proveniente de Magangué volvió a sus transmisiones desde el hotel donde se hospedó en Bogotá, lo que lo llevó a tener alrededor de 600k de espectadores al fin del live.

Mientras tanto, sus seguidores estuvieron todo el tiempo enviando obsequios, lo cuales tienen un valor monetario para Emiro.Fue tanto su furor en la plataforma, que lo premiaron con el regalo “TikTok Universe, que equivale a 34,999 monedas ($350.00 USD), lo que en conversión de peso colombiano sería $1`451.187.

TikTok sería una de las fuentes principales de ingresos para Emiro, quien ha retomado sus tradicionales lives donde tiene gran cercanía y complicidad con su público. Adicionalmente, lo hemos visto con varios de sus excompañeros del reality de RCN, que también le han apostado a la plataforma digital para seguir creciendo en las redes sociales.