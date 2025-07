El actor Jorge Cao reveló que no pudo asistir al funeral de su hija que vivía en Cuba

Jorge Jesús Cao Blanco, es un recordado actor de la televisión Colombiana, a pesar de ser originario de Cuba. El actor se formó en Arte Dramático en La Habana, para el año 1994 fue invitado a Colombia por el director Jorge Alí Triana para protagonizar la serie Pecado Santo, que inicialmente iba a durar seis meses, pero se extendió por año y medio.

Desde aquel momento, tomaría la decisión de radicarse en Colombia, para después participar en producciones emblemáticas como 'Pasión de Gavilanes’, donde interpretó al entrañable Don Martín, ‘El último matrimonio feliz’, ‘A corazón abierto’ y ‘La Ley del Corazón II’, donde recibió el premio India Catalina al Mejor Actor Antagónico.

La hija del actor cubano Jorge Coa falleció por un cáncer

A pesar de que de su vida privada se sabe muy poco, el actor sí tuvo hijos, pero lamentablemente hace un mes tuvo que vivir la pérdida de uno de ellos, se trató de Maricel Luz. Al parecer, la mujer habría fallecido a causa de un cáncer, el cual no ha sido muy especificado por el actor, quien no pudo estar en sus últimos momentos, debido a que no puede ingresar a su país natal, Cuba.

El actor lleva 15 años viviendo en Colombia y siente que ya no le queda una sola razón para regresar a Cuba. Así lo contó para ‘Lo Sé Todo’, que por compromisos que tenía aquí no logró darle un último adiós a su hija, pero que sí continúa su duelo desde acá. El actor resaltó que ha sido profundamente doloroso y que aún le cuesta hablar del tema, pero esta no es la primera pérdida, pues ya en varias ocasiones ha perdido familiares, a lo que más nunca pudo volver a ver.

“Casi toda mi familia ya no está en este plano, mi última pérdida fue mi hija hace mes y medio” expresó, para después de expresar el gran amor que tiene por Colombia y como al considerarla como su segunda patria: “Soy parte de este país y de esta historia y he continuado desarrollando mi carrera en Colombia, otros 30 años, ya son 32 (...) Soy parte de este pueblo, de sus angustias, sus tristezas y sus alegrías.”