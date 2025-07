Caracol le dio sopa y seco a RCN en rating con la final de ‘Yo Me Lllamo’

En la noche del 1 de junio se llevó a cabo la gran final de ‘Yo Me Llamo’ que celebró su décima temporada en este 2025, trayendo innovadores cambios para refrescar la imagen del programa y también cautivar a públicos nuevos. Uno de los momentos más especiales que tuvo la temporada, fue el regreso de Aurelio Cheveroni de Club 10 al canal caracol, esto para cumplir el rol de jurado junto a Amparo, Rey Ruiz y César Escola en la versión de niños imitadores.

Yo Me Llamo Mini contó una gama amplia de participantes, niños que mostraron su implacable talento para la imitación, pero quien logró conquistar no solo al jurado, sino al público también fue ‘Yo me llamo Mini’ José Feliciano, que se llevó 100 millones para un bono de estudios. Cabe resaltar que este pequeño de 14 años cuenta con una discapacidad visual, pero a pesar de esto logró demostrar su enorme talento para inspirar a otros jóvenes.

Rating de la final de ‘Yo Me Llamo 2025’ del canal Caracol

Los últimos meses, Caracol con sus diferentes producciones ha ocupado los primeros puestos del rating según Kantar Ibope Media, sobre todo con ‘Yo Me Llamo’, que no se ha quitado del primer lugar. En la noche su gran final logró volver a ocupar el primer puesto con el 14,40% de audiencia, seguido de la emisión de Noticias Caracol de la 7:00 pm con el 8.93%.

Mientras que la competencia directa de ‘Yo Me Llamo’ por el momento era MasterChef Celebrity de RCN, que ocupó el séptimo lugar con el 4,78%. En el top 10 solo se encuentran dos producciones de RCN, MasterChef y La Rosa de Guadalupe que se encuentra en el décimo lugar. En el caso de ‘La Hija del Mariachi’ no ha logrado tener mayor recepción, al entrar en este top de ratings.