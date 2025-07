Jorge Alfredo Vargas se despidió con sentido mensaje de Nydia Quintero: “una mujer linda, especial”

En la mañana del lunes 30 de junio se dio a conocer que Nidya Quintero Balcázar, primera dama de Colombia entre 1978 y 1982, falleció en la Clínica Santa Fe en Bogotá; misma en la que está internado su nieto Miguel Uribe, quien sufrió un reprochable atentado mientras estaba en un evento político en Fontibón. Son muchas las figuras públicas que se han manifestado al respecto, dentro de ellos el presentador de Noticias Caracol, Jorge Alfredo Vargas.

PUBLICIDAD

Puede leer: Hernán Orjuela se unió al luto por la muerte de Nydia Quintero y extendió sus condolencias desde Estados Unidos

Vargas aseguró que la conoció al iniciar su carrera de la televisión para los años 80, exactamente en el Noticiero Criptón, de la familia Turbay: “Era la mamá de Diana, nuestra jefe, la abuela de María Carolina y Miguel… Pero ante todo era doña Nydia... Ya en esos momentos era la líder de la Fundación, la líder que nos enseñó a todos lo que encerraba la palabra solidaridad, tan difícil de pronunciar cómo de practicar (…) El evento más grande que se hace en Colombia y bajo su batuta… Todos los años se subía al carro de bomberos después de jalarle las orejas al Presidente de turno en su discurso…"

El periodista también resaltó que vivió uno de los momentos más difíciles y tristes de su vida: la muerte de Diana Turbay, periodista jefe de Criptón y por supuesto, madre del precandidato Miguel Uribe Turbay, ambos víctimas de la violencia del país: “Ella, la hija de doña Nydia, murió por las balas asesinas del narcotráfico y desde ese día nunca se quitó el negro… Vivió de luto y pese a la tristeza, inclusive ese año lideró la caminata… Era una dura! No se me olvidará el día de las exequias de mi papá, que allá llegó, me acompañó y le dio el abrazo que mi mamá necesitaba en ese momento… El de madre! Y es que eso fue para quienes tuvimos el privilegio de conocerla, de trabajar a su lado, de oírla, de aprenderle y hasta de oírla cantar su canción favorita “muñequita linda” una mamá!", señaló.

Finalmente, despidió a Nydia Quintero señalando el honor que fue para él poder compartir con su cercana amiga por tantos años: “Que privilegio haberla conocido, haberla tenido, haberle aprendido y haber trabajado con ella tanto tiempo… Hoy ya está con Diana en el cielo, porque Dios y la virgencita la recibieron con todo el amor."