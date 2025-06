Ellos son los encargados de lavar la loza en MasterChef y dejar todo como ‘un lulo’ para las grabaciones

Las noches de RCN se volvieron a llenar de sabores y sazones con el estreno de MasterChef Celebrity Colombia el pasado miércoles 18 de junio, programa concurso en el que resalta el nombre de la locutora Valentina Taguado, mujer que recientemente reveló varios secretos del programa, dentro de ellos todo lo relacionado con el aseo; y los regaños que le han pegado en medio de las grabaciones.

PUBLICIDAD

La producción del reality de ‘Nuestra Tele’ dio en el blanco al poner a Taguado en la lista de celebridades que lucharan por la corona que ostenta Paola Rey; no solo porque ella lleva a la pantalla la actitud que muestra en ‘Impresentables’ de Los 40, también por el gran recibimiento que tienen las publicaciones que realiza en las redes sociales, especialmente en Instagram.

Que no se lo cuenten en la calle 📲🟢 >>> Jurado de ‘MasterChef Celebrity’ afronta el complejo cáncer de un ser querido; fue un duro golpe para su familia

Valentina Taguado en MasteChef (Cortesía Canal RCN)

Justamente su perfil, en el que acumula 987.000 seguidores, fue testigo de una dinámica de ‘Preguntas y Respuestas’ en la que Valentina llenó de elogiós a Jorge Rausch, y entre otras cosas dio a conocer si a ellos les toca lavar la loza cuando terminan las preparaciones:

“No, hay un grupo que se llama ”gastronomía", parte de ese grupo son las personas que se dan la pela limpiando o lavando, los que lavan se traen un desmadre envidiable", manifestó Taguado, misma que también reveló las razones por las que le halan las orejas en medio de las grabaciones.

“Me regañan todo el tiempo, auxilio. Tenemos reglas y horarios que cumplir como en todo lado. Pero a mí me llaman mucho la atención por saludar a todo mundo y yo soy muy dispersa, entonces iba al baño y me quedaba charlando con el señor que separa las basuras, qué señor tan buena gente; o con los que pintaban, o con las de maquillaje, con cualquiera porque me daba curiosidad cómo hacían lo que hacen”, añadió.

MasterChef Instagram

¿Quién fue el primer eliminado de MasterChef Celebrity 7?

La actriz Yesenia Valencia se convirtió en la primera eliminada de esta edición del concurso, todo esto luego de que tomara la decisión de renunciar a la competencia previo a que Jorge Rausch, Nicolás de Zubiría y Belén Alonso, calificaran el plato que presentó en la gala de eliminación. Tras esta situación estos son los concursantes que siguen en pie: