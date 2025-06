Melina Ramírez ‘paró en seco’ a familiar de su ex por querer llevarse a su hijo a Barcelona

La caleña Melina Ramírez es hoy por hoy una de las figuras de la pantalla chica más queridas en Colombia, debido, entre otras cosas, a su aparición en la décima temporada de ‘Yo me llamo’. Justamente esta talentosa mujer de 35 años generó conversación en las redes sociales luego de evitar que su hijo Salvador, se fuera al exterior con un familiar de su ex, Mateo Carvajal.

Para 2019, Carvajal y Ramírez trajeron al mundo a su pequeño ‘Salva’, niño por el que mantienen una cercana relación en procura de brindarle la mejor crianza posible. Este aspecto también involucra el respeto que Melina tiene con la familia de Mateo, especialmente con Isaac, su excuañado, quien se volvió viral con Salvador luego de un video en el que el pequeño llamó a papá y mamá para pedirles que lo dejara ir a Barcelona con su tío.

Mateo Carvajal El influencer compartió un video con su hijo en el que le enseña hablar paisa. / Foto: Instagram @mateoc17 -Tomadas el 26 de junio de 2024.

Más de 1,6 millones de reproducciones acumula este jocoso video en el que se ve al pequeño totalmente ansioso por viajar; algo que evitó su mamá con un tajante comentario, que “no podía, porque tenía que ver la final del Medellín”, equipo del que la presentadora es hincha y que se disputará la estrella de mitad de año del FPC frente al Independiente Santa Fe en el Atanasio Girardot de Medellín

¿Cuándo es el final de ‘Yo Me Llamo’ de Caracol?

Ya definidos los nombres de quienes lucharan por los $500 millones de pesos y la corona que ostenta ‘Carín León’ de 2023; (’Luis Alfonso’, ‘Paquita la del Barrio’, ‘Vicente Fernández’, y Gloria Estefan’) los televidentes de Caracol quedaron al pendiente de conocer la fecha del episodio final, la cual está más que escrita, el próximo martes primero de junio, día en el que el público será el encargado de elegir al ganador con sus votos.

Una vez finalizado el formato de imitación, el canal le dará rienda suelta a ‘El Desafío del Siglo’, concurso en el que fungirá como presentadora una de sus exparticipantes, Kelly Ríos, ‘Guajira’.