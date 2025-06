¿Llama a su ex con tragos en la cabeza? Andy Rivera y Yeison Jiménez lanzaron tema para que no lo vuelva a hacer

El pereirano Andy Rivera no deja de sorprender con su enorme talento y tras anunciar su asociación con Rimas y su concierto en el Movistar Arena sorprendió con un junte con uno de los máximos exponentes del género popular, Yeison Jiménez.

PUBLICIDAD

“Él me dijo que era un campeón y me felicitó y yo le dije que hay que hacer el de él, me dijo que no, pero yo le respondí que así estaba yo de miedoso cuando anuncié el mío. Yo lo quiero convencer porque él tiene mucho público y un show increíble, hermoso”, estas palabras de Jhonny Rivera, padre de Andy, fueron premonitorias para lo que será la presentación del intérprete de ‘Te pintaron pajaritos’, que se dará el próximo 18 de octubre, día en el que espera cantar todos sus éxitos.

Que no se lo cuenten en la calle 🟢📲>>> ⁠”Con miedo”: Andy Rivera abrió su corazón tras el anuncio de su concierto en Movistar Arena

Andy Rivera desde sus redes sociales Foto: Instagram @andyrivera

‘Primera cita’, ‘Espina de rosa’, ‘Si me necesitas’, ‘Escucha’, y ‘Quédate’, serán algunos de los ‘palos’ que cantará Andy frente a más de 13.000 personas en uno de los escenarios más importantes de Bogotá; pero a ellos se le sumará el nuevo ‘temota’ que sacó en colaboración con Jiménez, que lleva por nombre ‘Borracho te busco’. Cabe acotar que la boletería para este concierto inicia desde los $150.000 hasta los $340.000; pesos, valores que ya tienen incluido los costos del servicio.

Esta canción, que se está posicionando como una de las más escuchadas del año, está llena de desamor y despecho, especialmente en todos lo sentires de aquel que se niega a dejar atrás una relación a pesar de que el amor no es correspondido; y que busca consuelo en una copa de licor y una llamada al el o la ex que no muchas veces puede ser evitada.