Entre lágrimas y elogios: Así fue la triste despedida de Rey Ruiz de ‘Yo Me Llamo’ y Caracol

Yo Me Llamo Rey Ruíz

La décima temporada de ‘Yo Me Llamo’ entró a su recta final en la tercera semana de junio y ya definió los nombres de los concursantes que se disputaran los $500 millones de pesos del jugoso premio. Pero no todo ha sido alegría, ya que en medio de la euforia uno de los jurados, Rey Ruiz, se despidió con tristeza de los televidentes de Caracol.

El episodio transmitido en la noche del pasado viernes 27 de junio, es por mucho uno de los más emotivos de esta edición debido a que los cinco concursantes se pelearon codo a codo para tener un puesto en el último capítulo: ‘Paquita la del Barrio, ‘Vicente Fernández’, ‘Luis Alfonso’, ‘Gloria Estefan’ y ‘José Luis Perales’, siendo este último de la competencia al que ‘Búfalo’ le expresó, “abandona el escenario por favor”.

Yo Me Llamo Caracol

A esta situación se le sumó el concierto que hizo Laura Acuña, quien se subió a la tarima del ‘Templo de la Imitación’ a cantar la canción ‘No me acostumbro’ del jurado cubano, haciéndole una especie de homenaje por el aporte que le hizo al programa en esta entrega; acto que le hizo sacar varias lágrimas a Ruiz quien no dudó ni un segundo en sumarse al show y hacer dúo con Acuña, para acto después regalarle unas palabras a sus compañeros de set, Amparo, Aurelio y Escola.

“Aprendí a conocerlos. (...) No como compañeros sino como amigos los admiro a los dos, llevan tanto tiempo haciendo lo que hacen y lo hacen con tanto respeto que para mí ocupar esa silla es más que un honor. (...) Aurelio eres un gran lobo y dices las cosas que no podemos decir nosotros”, expresó Rey.

De igual forma, Grisales y Escola le hicieron una devolución al salsero, pareja de jurados que le agradeció por mostrar su don de artísta a los televidentes y por los hermosos momentos que vivieron más allá de las grabaciones; además de mostrarle una inmensa gratitud por el hecho de que Ruiz dejó atrás sus conciertos para tomar el trabajo de encontrar al doble del artista favorito de los colombianos.