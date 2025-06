¿Por qué Yesenia Valencia renunció a ‘MasterChef’? la actriz responde

Durante la primera eliminación de ‘MasterChef’ muchos de los televidentes esperaban que tras una semana de competencia, el primer famoso eliminado hubiera sido gracias al veredicto de los tres jurados de esta temporada. Pero contra todo pronóstico, Yesenia Valencia, una actriz que llegó a participar en telenovelas como Francisco el Matemático, La ley del corazón y Rigo, decidió retirarse, en último momento, del reality de cocina.

¿Por qué Yesenia renunció a ‘MasterChef?

Debido a su inesperada salida, Yesenia le confesó a las cámaras de RCN la verdad sobre su retiro voluntario del programa: “Tomé la decisión de retirarme. Creo que todo el mundo tiene el miedo y el temor de la primera persona que se va de ‘MasterChef’ y o dije ‘Venga y les quito ese miedo’. Creo que ya estaba empezando a afectarme mucho el ejercicio competitivo. Yo empecé a ver un panorama en el que yo no me iba a sentir cómoda, en el que yo sabía que se iban a mover no solamente en la cocina, no por ellos por mí misma, iba a tener que mover cosas de mí misma para poder estar en el juego”.

Asimismo, mencionó las posibles secuelas que las dinámicas del mismo reality le podría generar en su salud mental: “Creo que eso sí es un desgaste emocional que yo no voy a permitir”. Estas últimas palabras resonaron en los internautas seguidores del programa, ya que aplaudieron la valentía que tuvo Yesenia para priorizar su bienestar por encima de la competitividad, o del millonario premio que recibiría. Así que con la primera baja del programa, los demás famosos tendrán que estar más alerta en cada una de sus preparaciones.