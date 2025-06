Luisa Fernanda W reveló el plan que tiene si llega a caer en quiebra con Pipe Bueno; “todo empieza a moverse”

La paisa Luisa Fernanda W es por mucho una de las creadoras de contenido más exitosas en Colombia, distinción que está respaldada por sus más de 19 millones de seguidores en Instagram, plataforma en la que recientemente dio a conocer lo que haría si llegase a caer en una precaria situación económica.

Luisa y su prometido, el cantante Pipe Bueno, han dado de qué hablar en las últimas semanas luego de confirmar que el próximo 2 de julio se radicaran en México en procura de buscar un mejor devenir para sus carreras y para la vida de sus hijos Domenic y Máximo.

Luisa Fernanda W y Pipe Bueno La pareja contó en un video cómo hacen para mantener viva la llama de su amor. / Foto: Instagram @luisafernandaw - Tomadas el 25 de marzo de 2025.

Con su partida quedan atrás varios de sus negocios, que no podrán ser administrados a cabalidad por ellos, dentro de los que se encuentra su restaurante Rancho MX, ubicado a las afueras de Bogotá. Aunque el dinero no es problema en este momento, Luisa aprovechó su Instagram para saciar la curiosidad de una de sus fans que le preguntó “Qué haría si llegase a caer en quiebra”, a lo que ella respondió:

“Si estuviera en la quiebra, lo primero que haría sería calmarme, porque desde el caos no se piensa con claridad. Me enfocaría en lo que sí tengo: talentos, ideas, ganas. Porque cuando uno conecta con su capacidad de crear, todo empieza a moverse. Buscaría soluciones, no excusas. Volvería a empezar las veces que fuera necesario, sin vergüenza, sin pena”, expresó la influencer.

“Porque de ahí también se aprende. Y sobre todo, me levantaría con más fuerza, porque yo no me rindo fácil. Lo he demostrado. Y si ya lo hice una vez, lo haría mil veces más. Los que me conocen, saben que no me quedo quieta”, añadió.