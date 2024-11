Sebastián Martínez confesó las consecuencias que le dejó su personaje en ‘Accidente’, “me golpea”

Sebastián Martínez es un actor colombiano que tuvo sus inicios en la televisión en Caracol haciendo parte de ‘Padres e hijos’, así como también en producciones como ‘Juegos prohibidos’ y ‘Hasta que la plata nos separe’. Por supuesto, su indiscutible talento le permitió internacionalizar su carrera, estando acompañado de su esposa, Kahy Sáenz, y su hijo, Amador. Sin embargo, no todo ha sido color de rosa en la vida del actor, pues recientemente confesó las consecuencias que le dejó su personaje en ‘Accidente’.

PUBLICIDAD

Le puede gustar: El romántico mensaje que Kathy Sáenz le dedicó a Sebastián Martínez

Más allá de su presencia en la televisión, donde se ha convertido en una importante figura e incluso siendo el amor platónico de más una seguidora, lo que ha traído consigo una amplia visibilidad por medio de sus redes sociales. Pero ahora la sorpresa mayor se dio con su presencia en el programa ‘Día a día’ de Caracol Televisión, donde se encargó de revelar varios detalles de su carrera y también de su familia.

Uno de los que más llamó la atención tuvo que ver precisamente con su papel de Zacarías en la serie ‘Accidente’ de Netflix, la cual logró ser todo un éxito durante sus semanas de estreno en diferentes países del mundo. Esta historia retrata el accidente que vivieron unos niños luego de que un trampolín saliera volando, donde Zacarías terminó siendo “el culpable” de este hecho, teniendo unos sentimientos de remordimiento con los que no podía vivir.

Pero a la hora de interpretar un personaje, la situación tampoco es sencilla, pues Sebastián confesó que luego de finalizar esa serie fue muy difícil para él y terminó con consecuencias físicas que aún se mantienen, como lo es una cosa en la garganta que el actor asegura que no se quita. Sin dejar de lado que a la hora de ver el papel reiteró que fue duro, teniendo en cuenta la situación y pensar en perder a un hijo como le sucede a su personaje, pues llegó a su mente una de las personas más importantes de su vida, como lo es Amador, su único hijo con Kathy Sáenz.

“Todo trabaja inconscientemente, pero apenas entras a una situación de esas, la fibra adentro se mueve solita (…) No dije que no, pero me asusté muchísimo, o sea, no sé si me quiera meter ahí y logramos con Kathy, también me sirvió mucho para muchas cosas, pero también quedé… El primer y el segundo capítulo son fuertes, cuando lo vi con Kathy a mí me golpea, pero después pensé en un thriller”.

¿Cuál es la enfermedad que padece Sebastián Martínez?

Sebastián Martínez confirmó que padece la enfermedad de rosácea, una complicación de salud que, de acuerdo con la plataforma Medline Plus, es una enfermedad crónica que afecta la piel y algunas veces los ojos. Causa enrojecimiento de la piel y espinillas, además suele afectar a adultos de edad mediana y avanzada.