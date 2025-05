Yo Me Llamo Ángela Aguilar y Bob Marley hicieron público su romance dentro del reality de Caracol

‘Yo Me Llamo’ fue el lugar de nuevo para formar una nueva pareja, pues el pasado 22 de mayo el templo de la imitación vivió un momento único, ya que dos de sus participantes hicieron pública su relación. Se trató de los imitadores de Bob Marley y Ángela Aguilar, que después de la presentación del ídolo del reggae con ‘No woman no cry’, hicieron la gran confesión.

Primero los jurados hicieron los comentarios respectivos con la competencia y luego ‘Yo me llamo Bob Marley’ confesó que está saliendo con ‘Yo me llamo Ángela Aguilar’, noticia que sorprendió al jurado. Sobre todo a Amparo Grisales, quien los cuestionó sobre cómo había nacido el amor entre ellos, por lo que Ángela Aguilar contó que todo se dio dentro del reality porque de antes no se conocían y estando allí empezaron a hablar y conocerse mucho más.

La noticia también sorprendió al público, quienes confesaron que era totalmente inesperado y que nadie se imaginaba el amor que surgió tras bambalinas. Tras pasar unos días, Bob Marley compartió las fotos del especial momento, acompañadas de unas románticas palabras para su pareja:

“La vida está llena de sorpresas, y tú has llegado sin siquiera esperarte. Eres una persona maravillosa, increíblemente talentosa; y Dios me ha bendecido con la oportunidad de cuidarte y compartir momentos tan importantes juntos. Estoy feliz por haberte conocido, y sé que juntos llegaremos lejos en esta competencia. Y si me estaba gustando, yo me llamo, ahora me gusta el doble” expresó el imitador, señalando que le causaba gracia que todo el mundo no se imaginara que él fue el afortunado.

¿Cuánto es el premio de Yo Me Llamo 2025?

En la décima temporada de Yo me llamo en 2025, el ganador se llevará un premio de 500 millones de pesos colombianos, consolidándose como uno de los concursos más lucrativos de la televisión nacional. Además del premio mayor, la producción ha destinado una bolsa total de 1.100 millones de pesos, que se han distribuido a lo largo de la competencia en diversas actividades y premios especiales para los participantes. Este formato, emitido por Caracol Televisión, ha sido un trampolín para nuevos talentos y continúa siendo un referente en el entretenimiento colombiano.