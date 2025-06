Esposo de Laura Tobón llamó la atención por su reacción ante broma que le realizó la presentadora

Laura Tobón se ha consolidado como una de las figuras más influyentes del entretenimiento, desde el ámbito del modelaje y la televisión. En cuanto a su vida personal, la presentadora esta casada con Álvaro Rodriguez, con quien después de tres años de noviazgo, la pareja formalizó y actualmente tienen un pequeño hijo, que por su ternura suele conmover en las redes sociales de sus padres.

Tobón es menor que su esposo por nueve años, diferencia de edad que no se nota, pues el empresario se conserva joven y vital. De hecho, el talentoso empresario se casó a los 36 años y se estrenó como papá a los 38 años.

Por estos días, en TikTok hay un trend de parejas, en las que alguno de ellos intentan contar algo, muestran a su pareja y la describen como su novio o esposo actual, con el fin de obtener la reacción del otro. A esta se unió Laura Tobón, que se grabó con el pequeño Luca y llamó a su esposo como el “actual”, quien reaccionó no de forma tan agradable.

Alvaro respondió: “soy tu esposo, ¿cómo así?" y mostró su desagrada en el rostro, tomando una actitud bastante seria. Aunque muchos se rieron por la broma, otros expresaron que la reacción de Rodriguez fue violenta, por lo que les preocupaba la presentadora.

"Ufffff Lau tenaz… La gente se ríe pero me pareció terrible su reacción. No me imagino cómo debe ser.Espero que no sea contigo así siempre“, ”La cara que puso ese hombre me produjo un miedo horrible, me recuerda a hombres violentos.“, ”No puedo estar más de acuerdo con los comentarios, de que esta actitud no es para nada chistosa . Ahí se nota la agresividad de ese hombre..."son algunos de los comentarios de la publicación.

Esposo de Laura Tobón reveló que las peleas con su pareja lo llevaron a terapia psiquiátrica

En una entrevista para ‘La Sala de Laura Acuña’,Álvaro Rodríguez habló de que en un mal momento de su relación sentimental los llevó a tomar terapia de pareja y luego de esto, tuvo que acceder a los servicios de un psiquiatra.

“Empecé a pelear mucho con Laura y fuimos a terapia de pareja. A mí me gustan leer esos libros de autoayuda, empezamos a hablar y me empecé a dar cuenta de lo que menos hablaba era de Laura y me dijeron que tenía un amigo psiquiatra que me podía medicar y yo dije ‘yo no me tomo ni siquiera un antiácido’” afirmó Álvaro en la entrevista, tras esta situación familiar decidió acudir a ayuda psicológica y aunque se negó al inicio, afirmó que el medicamento psiquiátrico mejoró su vida.

“Me convencieron, el tipo supersimpático, nos reímos y todo, al final me dice ‘tú tienes depresión’, yo me negué a fragilizarme, estuve tres o cuatro meses con la crisis y era tanto que decidí tomarme las pastillas, sentí que cambié”, terminó de compartir Álvaro en la entrevista con Laura.