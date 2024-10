Ella es la periodista de Noticias Caracol que fue bailarina de Adriana Lucía, ChocQuibTown y hasta Greeicy Rendón

Caracol Televisión en los últimos años se ha convertido en el canal líder cuando de audiencia se trata, llevándoles a los televidentes las 24 horas del día, una parrilla de contenidos enfocados en su entretenimiento y también en aquella información que sucede en las principales ciudades del país por medio de Noticias Caracol desde sus tres emisiones diarias. Pero además de reportar cada uno de los hechos, son varias las situaciones que viven todos sus periodistas, tanto así que recientemente una de ellas confesó que fue bailarina de Adriana Lucía.

Además de ser parte de las diferentes emisiones de Noticias Caracol, varios de sus periodistas buscan sacar a flote otras de sus facetas, pero eso sí, la principal termina siendo su rol en el noticiero que también ha sido punto clave para tener un crecimiento por medio de las redes sociales que resulta indudable en varios de los casos como con Nicoll Buitrago, quien en los últimos meses ha adquirido una amplia visibilidad en televisión y en plataformas digitales.

La periodista lleva ya un buen tiempo siendo una de las reporteras de Noticias Caracol cubriendo diferentes temas como salud, justicia, medio ambiente, entre otras. Además, que hace pocos meses vivió una de las experiencias más gratificantes de su vida, siendo parte de la Expedición Antártica, pero más allá de las cámaras, su pasión también se ubica en el baile, pues durante varios años se dedicó a esta profesión y hace varias semanas se refirió a este tema por medio de una dinámica de preguntas.

“Se le rebuscan, ser artista en Colombia no es fácil, no existen las garantías necesarias, falta todavía mucho camino por recorrer. Los admiro a todos por eso, por quedarse ahí y seguir dando todo de sí, para poder sobrevivir. Yo tuve esa oportunidad bailé con compañías de baile en eventos corporativos que contrataban, también bailé con algunos artistas, eso fue increíble, se lo agradezco a todos los que me ayudaron a llegar ahí, bailé con ChocQuibTown, también con Greeicy, con Adriana Lucía, Martina ‘La peligrosa’, estuvimos con Yatra también en un evento, en el restaurante de Carlos Vives”, fueron las declaraciones expuestas por parte de Nicoll Buitrago.

¿Quién es la nueva periodista de Noticias Caracol?

La nueva periodista de Noticias Caracol es Luisa Fernanda Soto, quien estaría sobre sus 25 años de edad y cuenta con una buena experiencia cuando de ser parte de medios de comunicación se trata, pues durante varios años hizo parte de Noticiero CM&, destacándose en el set principal y también en diferentes sitios como el Congreso que debido a su talento fue la elegida para cubrir tema de este tipo.